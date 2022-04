Dua Lipa y Megan Thee Stallion recrean icónico momento con el mismo atuendo en los Grammy Las artistas rindieron homenaje a Mariah Carey y Whitney Houston, y su duelo de estilo en los VMAs de 1998. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dua Lipa y Megan Thee Stallion momento Grammys Credit: Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy Dua Lipa y Megan Thee Stallion ha llevado la tendencia "throw back" hasta el extremo con un homenaje a uno de los momentos más icónicos de las premiaciones musicales en la última edición de los Grammy. En los Video Music Awards (VMAs) de 1998, las divas de la música Mariah Carey y Whitney Houston participaron en un sketch en el que aparecían con el mismo look en el escenario -un minivestido marrón con escote profundo- ambas pensando que lucían una creación única. En la noche del domingo fueron Dua Lipa y Megan Thee Stallion quienes pisaron la tarima para presentar el galardón a Mejor nuevo artista, ataviadas con el mismo conjunto: un vestido estilo slip dress sujeto con imperdibles dorados, leggins negros de látex y llamativas joyas, incluida una gruesa gargantilla, todo de Versace. Dua Lipa y Megan Thee Stallion momento Grammys Credit: Kevin Mazur/ Getty Images "Esto me suena, ¡me has robado el look!". Exclamó Megan fingiendo sorpresa. "Me dijeron que tenía la exclusiva" respondió Lipa. "Voy a tener una charla con Donatella". En ese momento, la diseñadora, hermana del fallecido Gianni Versace fundador de la marca homónima, subió junto a sus musas para solucionar el conflicto. ¿Cómo? Arrancando las faldas de sendas artistas. "Así, estas son mis chicas", exclamó revelando un estilo diferente para cada una. La cantante de Levitating llevaba ahora un top a conjunto con los leggins y la rapera portaba el mismo look pero solo con media falda cubriendo sus piernas. "Gracias Donatella", dijo Megan. "Ahora las dos lucimos como ganadoras". En un comunicado, Versace declaró que efectivamente ese momento fue un homenaje al duelo de estilo entre Houston y Carey de 1998. Estas superestrellas también tiraron de la capa superior de sus atuendos para revelar dos minivestidos diferentes. Mariah Carey respondió a un tuit sobre este tributo recordando a la fallecida intérprete de I'll always love you "Te quiero y te echo de menos, reina". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dua Lipa, quien pisó la alfombra de la premiación como una reencarnación de la propia Donatella con su icónico vestido con correas y detalles dorados; y Megan Thee Stallion, quien apostó por un sensual traje de Cavalli, grabaron este año su canción colaborativa Sweetest Pie y parecen haberse convertido en grandes amigas.

