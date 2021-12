Dua Lipa se unió a Puma para lanzar una fabulosa colección de ropa deportiva Por el momento solo saldrán a la venta algunas piezas. La colección completa estará disponible el año que viene. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las colaboraciones entre celebridades y marcas de moda o belleza no paran, y no es para menos. Las marcas saben muy bien que tener el respaldo de un famoso, además de darles prestigio, les garantiza que el producto se venderá como pan caliente. Eso sí, en los últimos años hemos visto que esta tendencia se ha duplicado. Es por eso por lo que cada semana nos enteramos de un nuevo proyecto. Hace poco Kim Karadashian lanzó una colección cápsula junto a Fendi, la cual ha tenido mucho éxito. Artistas como Maluma, J Balvin y Bad Bunny también han hecho importantes colaboraciones, entre muchos otros artistas. Ahora le tocó el turno a Dua Lipa, quien pronto tendrá en el mercado su primera colección junto a Puma. La cantante, quien el año pasado se convirtió en embajadora de dicha marca, comunicó la noticia en su cuenta de Instagram junto a una foto de la campana. Según las imágenes que vimos tanto en su cuenta como en la de la marca, la colección, inspirada en la década de los 90, incluye un par de tenis, unos pantalones cortos de licra, pantalones deportivos y una camiseta cropped. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para mi, las mariposas son más que hermosas criaturas", dijo Lipa en un comunicado acerca de la colección bautizada con el nombre de Flutur, que en albanés significa mariposa. "Ellas representan mucho, como transformación, esperanza y metamorfosis. Durante el año pasado, la mariposa se convirtió en un símbolo muy especial y simbólico para mi". Las piezas saldrán a la venta este próximo 18 de diciembre. Eso sí, esta es solo una parte de la colección creada por la artista, la cual saldrá complete el año que viene.

