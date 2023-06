Verano hot: atrévete con los pantalones de encaje, la tendencia más fresca y sensual de las famosas Famosas como Geraldine Bazán, Dua Lipa o Chiquis ya han lucido la tendencia más sexy del verano: los pantalones de encaje transparentes. Inspírate con sus looks y copia su estilo. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No hay que ser un experto en moda para darse cuenta de que las transparencias son una de las tendencias más fuertes del momento. En vestidos, faldas, blusas, corsés… las vemos por todos lados tanto en las alfombras rojas como en situaciones más casuales. Y es que es un recurso sensual que bien utilizado puede resultar muy elegante. Ahora que llega el calor y todas agradecemos llevar prendas más ligeras, las transparencias son la opción perfecta y nos encanta su versión más arriesgada: en pantalones. Tendencia pantalones encaje transparente Tendencia pantalones encaje transparente Left: Credit: Steve Granitz/FilmMagic Right: Credit: Arnold Jerocki/Getty Images Las famosas saben que la mejor manera de presumir pierna no es una minifalda, sino los pantalones más transparentes, si son con encaje mejor. También triunfan los de crochet, con brillos o de rejilla. Tendencia pantalones encaje transparente Cazzu anuncia embarazo estilo Rihanna Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Si eres atrevida, no dudes en sumarte a esta tendencia que ya hemos visto en celebridades como Dua Lipa, Geraldine Bazán, Ariana DeBose o Chiquis, ¡incluso Cazzu anunció su embarazo con este estilo! por nombrar unas cuantas. Tendencia pantalones encaje transparente Credit: Instagram ¡Inspírate con nuestras propuestas para armar tu propio sexy look! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estilo fluido Tendencia pantalones encaje transparente Credit: Cortesía Anchos y ligeros, te permitirán combinarlos con muchas prendas, largas si quieres ser más conservadora, o tipo corsé o bralette para lograr looks muy sexys. Pantalón, de H&M. $29.99. hm.com Tipo legging Tendencia pantalones encaje transparente Credit: Cortesía Para tus conjuntos más atrevidos, son de suave encaje, tiro alto y cintura elástica. Leggings, de Zara. $29.99. zara.com En blanco Tendencia pantalones encaje transparente Credit: Cortesía De silueta acampanada y con un pantalón interno que cubre la ropa interior, es un color estrella del verano. Pantalón, de Forever 21. $29.99. forever21.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Verano hot: atrévete con los pantalones de encaje, la tendencia más fresca y sensual de las famosas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.