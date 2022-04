Dua, Kim, Cindy, Kaia... todas las famosas que han llevado el vestido bondage de Versace ¿quién luce mejor? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas vestido bondage Versace Credit: Getty Images A lo largo de los años, muchas celebridades se han mostrado admiradoras de este diseño inmortal que Gianni Versace presento en su colección de otoño de 1992. Con correas de cuero formando un cuello halter y un arnés, cuerpo estilo corsé, cuero, transparencias y detalles dorados, el traje ha evolucionado con el tiempo y ha sabido reinventarse hasta el infinito. Empezar galería Helena Christensen Famosas vestido bondage Versace Credit: Instagram Helena Christensen Ella fue la encargada de desfilar con el diseño original en la pasarela de otoño/invierno de la Semana de la Moda de Milán de 1992. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Christy Turlington Famosas vestido bondage Versace Credit: Rose Hartman/ WireImage Ese mismo año, en una gala benéfica a favor de AmFar, la modelo presumió una versión del vestido un poco más modesta. 2 de 10 Ver Todo Kim Kardashian Famosas vestido bondage Versace Credit: Backgrid/ The Grosby Group La empresaria eligió este diseño vintage para la fiesta celebrada tras la gala del Met en 2018. Pero no era la primera famosa en recuperar el icónico look.... 3 de 10 Ver Todo Anuncio Beyoncé Beyoncé en 2011 posó con el minivestido de cuero en la portada de la revista Complex. Muchos acusaron a Kardashian de copiarse de Queen Bee, pero a estas alturas, Lady Gaga ya lo había lucido en las páginas de Cosmopolitan en 2010. En 2013, Naomi Campbell vistió el mismo diseño en un episodio del show británico The Face. 4 de 10 Ver Todo Cindy Crawford Famosas vestido bondage Versace Credit: JIm Smeal/ Ron Galella Collection/ Getty Images Escasos meses después de verlo sobre la pasarela por primera vez, la modelo lo presumió en los MTV Video Music Awards de 1992 ligeramente modificado, la falda más larga y el corsé con transparencias y menos piel al aire. 5 de 10 Ver Todo Kaia Gerber 27 años después, su hija lució otra versión, con menos hebillas doradas y la falda mucho más corta y de cuero, para celebrar su 18 cumpleaños. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dua Lipa Famosas vestido bondage Versace Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic En la última entrega de los Grammy, la cantante sorprendió con el icónico diseño, aunque con muchas más gargantillas doradas sobre el cuello halter que Crawford hace 30 años. 7 de 10 Ver Todo Donatella Versace Famosas vestido bondage Versace Credit: Ron Galella Collection/ Getty Images La propia hermana del diseñador lo llevó en la gala del Met de 1992. En su caso, con el corsé más corto y transparencias más sencillas, y falda asimétrica, corta por delante, larga por detrás, con ribete dorado. 8 de 10 Ver Todo Naomi Campbell Famosas vestido bondage Versace Credit: Jamie McCarthy/ Getty Images La casa Versace ha mantenido el estilo bondage en muchos de sus diseños desde entonces. Como en este diseño estilo columna con tirantes de cuero formando el cuerpo del traje con el que vimos a Naomi Campbell en una gala benéfica en 2013. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rosie Huntington Famosas vestido bondage Versace Credit: David M. Bennet/ Getty Images Cinco años después, en 2018, la modelo eligió exactamente el mismo vestido para decir presente en una premiación, demostrando que el característico estilo de Versace no pasa de moda. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

