Un post de Instagram convirtió a Drew Barrymore en la nueva imagen de Garnier La actriz y empresaria ya era fanática de algunos de los productos de la marca Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que la mayoría de las marcas le envían sus productos a las celebridades con la esperanza de que los usen, los amen y de paso le digan a sus millones de seguidores por qué deben comprarlo. También es una realidad que, al igual que nosotros, muchos famosos se van a la tienda a comprar los productos que quieren probar o a buscar los que constantemente usan. Ese fue el caso de Drew Barrymore hace unos meses atrás cuándo se fue a comprar sus productos favoritos para el cabello, el champú y acondicionador Legendary Olive de línea Whole Blends, de Garnier. Al llegar a su casa, la actriz compartió su compra con sus seguidores en Instagram. "Este es el mejor champú. Estoy obsesionada", escribió Barrymore junto a una foto que publicó, en la que aparece mostrando los productos. Ahora bien, lo que pasó después, ni la propia actriz se lo esperaba. Resulta que esta imagen llegó hasta los ejecutivos de la marca, quienes de inmediato se pusieron en contacto ella para contratarla como su nueva imagen. "Me encantaba como producto. Cuando hago ese tipo de publicaciones en Instagram, nadie me está diciendo que lo haga ni me están pagando, son consejos que nadie me ha pedido", le dijo la actriz a la revista People. "Me gusta compartir productos que hacen que mi vida sea mejor y más empoderada. Si mi trabajo fuera solo compartir mis cosas favoritas, sería muy feliz". Además de ser la imagen de la línea Whole Blends Sulfate-Free Remedy, de Garnier Whole Blends, la cual está elaborada con ingredientes limpios y empacada en botellas hechas con material reciclado de empaques vacíos que envían los mismos clientes, Barrymore también fungió como directora creativa de la nueva campaña. Image zoom Image zoom Right: Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Realmente me gusta tener un asiento en la mesa", dijo acerca de su rol como directora creativa en la campaña en la que, entre otras cosas, aparece con un disfraz de abeja. "Es más poderoso estar envuelto en el proceso creativo, porque no solo tienes que llegar y sonreír".

