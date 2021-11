La marca de Reese Witherspoon se unió a Kohl's para lanzar una femenina colección de ropa La colección Draper James RSVP incluirá piezas superfemeninas con el original toque de la marca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las colaboraciones entre marcas están a la hora del día y eso nos encanta, sobre todo cuando una marca que nos encanta se une a alguna cadena de tiendas para lanzar una colección con precios a nuestro alcance. En este año vimos Belenciaga se unió a Crocs, y Skims, la marca de Kim Kardashian realizó una increíble colaboración con Fendi. Ahora le toca el turno a una marca supercool que pertenece a una de las actrices más queridas. Nos referimos a la marca Draper James, fundada por la actriz Reese Witherspoon, la cual acaba de anunciar que a principios del año que viene lanzará una colección especial para Kohl's. "Cuando tomamos la decisión de agregar una nueva marca a nuestro portafolio, es importante que la línea de productos no solo llene un espacio vacío, sino que también aporte una gran diferencia de las líneas que tenemos", dijo Doug Howe, director de comercialización de Kohl's. "Reese ha hecho un hermoso trabajo creando una marca que es basada en la fundación del estilo clásico americano, enfocada en el encanto del sur, que es relevante, femenina y bonita". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colección Draper James RSVP, incluirá chaquetas, bodies, blusas, faldas, jumpsuits y pantalones, todo con el toque coqueto y femenino de la marca. Las piezas estarán disponibles en 500 tiendas de Kohl's en febrero del 2022.

