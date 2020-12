Close

El cantante Drake acaba de lanzar una colección de velas y una de ellas huele a él Las velas, que cuestan $80, son los primeros productos que lanza el cantante con su compañía Better World Fragrance House. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Atrás quedaron los días en los que las celebridades se enfocaban solo en su carrera y no se aventuraban en otras áreas. Hoy en día, son muchos los famosos que han lanzado sus propias colecciones de ropa, ya sea solos o en colaboración con alguna marca, tal como recientemente lo hizo Zoë Saldaña, o se han atrevido a crear su propia línea de belleza como ya lo hicieron Jennifer López y Drew Barrymore, entre otras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora bien, no solo las chicas han decidido probar suerte como empresarias. También tenemos a varios hombres que nos han sorprendido con colecciones de ropa o zapatos. Pero tenemos que admitir en el momento en el que nos enteramos que Drake había lanzado una colección de velas, nos quedamos boquiabiertas. Resulta que el popular cantante acaba de lanzar una colección de cinco velas con diferentes aromas bajo su nueva compañía Better World Fragrance House. Las velas son muy llamativas y según los ingredientes, también son muy exóticas. Pero sin duda, lo que más llama la atención es que, según la tienda que las está distribuyendo en este momento, una de estas velas huele exactamente como cantante. Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía ¿A qué huele Drake? A una mezcla de ámbar, cachemira, gamuza y terciopelo. Estos son los ingredientes que tiene el perfume que usa a diario y son los mismos que le pusieron a la vela Carby Musk. Y al parecer muchas chicas y chicos quiere oler igual que intérprete porque tanto esta como las demás velas aromática se vendieron en un dos por tres. Pero no te preocupes, porque las traerán devuelta. Lo mejor de todo es que al parecer el cantante planea lanzar otros productos debajo de dicha compañía. Así es que después de estas velas aromáticas seguramente veremos perfumes y muchas cosas más. ¡Qué bien!

