Drake estrena collar con 42 diamantes de compromiso, por las veces que pensó pedir matrimonio pero no lo hizo El cantante ha rendido homenaje a sus exparejas con esta joya compuesta por diamantes preparados para anillos de compromiso. ¿Qué pensarán Jennifer López y Rihanna? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que llega el fin de año y el cantante Drake se ha puesto melancólico recordando su vida amorosa. Desde Rihanna a Jennifer López, el rapero ha mantenido varias relaciones con mujeres tan famosas como él, que a pesar de rumorarse como serias en más de una ocasión, acabaron por terminar. Incluso la más formal de todas, con la madre de su hijo Adonis, la modelo Sophia Brussaux, la historia acabó en ruptura antes de que el niño naciera. Drake collar diamantes anillos compromiso Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Ahora, el también productor ha querido rendir un homenaje a todas sus ex parejas con un impactante collar realizado con 42 diamantes pertenecientes a anillos de compromiso, por todas las veces que nunca llegó a pedir la mano a sus conquistas. Drake collar diamantes anillos compromiso Credit: Instagram Bautizado como "Previous Engagements", [compromisos previos], la pieza es obra del joyero Alex Moss y en conjunto presenta 351,30 quilates de diamantes. No sabemos cuánto puede costar la prenda pero Drake ya ha demostrado anteriormente que no le duele gastar en joyas. En la cuenta de instagram de la jotyería hemos podido ver bien descerca esta deslumbrante creación desde diferentes ángulos con una voz que describe el significado y parte del proceso tras la joya. Drake collar diamantes anillos compromiso Credit: Instagram "Al límite de lo imposible, una campaña que se ha extendido 14 meses, cada diamante ha sido elegido a mano, inspeccionado para ofrecer solo perfección". Una auténtica obra de arte montada en oro blanco de 18 dilates. "Cada piedra está meticulasemnet dispuesta con la técnica de la garra de águila. Previous Engagements, por todas las veces que pensó en ello pero nunca lo hizo. Una auténtica maravilla del mundo de la joyería. Presentada por Alex Moss New York y Drake" concluye el video. Drake collar diamantes anillos compromiso Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dos de las mujeres más famosas con quién se relacionó al cantante fueron Rihanna, quien se ha estrenado como mamá al lado de su pareja A$AP Rocky, y Jennifer López que este año contrajo matrimonio con Ben Affleck con quien parece vivir una eterna luna de miel. Aunque sin duda es una joya única, tanto por su inspiración como su ejecución, no podemos evitar pensar que además de presumir tan valiosa prenda, a Drake quizá le gustaría encontrar el amor y por fin pedir la mano de su pareja.

