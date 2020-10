¿Los santos remedios del Dr. Juan sirven también para ser más bella? El nuevo libro Santo remedio para mujeres, escrito por el Dr. Juan Rivera, incluye maravillosas recetas de belleza. ¡Aquí te compartimos algunas! Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La salud se integra perfectamente con la belleza. Tanto, que la una no puede darse sin la otra. Soy una obsesionada en el tema del cuidado natural y la magia de los ingredientes como aliados en nuestra rutina diaria. Por eso me encantó entrevistar a nuestro reconocido columnista, internista y cardiólogo Juan Rivera, galardonado con el Premio Carlos Slim 2019 y autor del libro Santo remedio para mujeres (Penguin Random House). El libro es un práctico compendio de recetas y recomendaciones dedicadas a las mujeres de su vida: su madre, su hermana, su esposa y sus hijas, quienes lo inspiraron y aparecen orgullosamente en la portada. Pero la dedicación va también a todas nosotras como un homenaje a nuestra esencia, vitalidad y valentía. “Este libro cumple muchos propósitos realmente, uno de ellos es como rendirle un homenaje a esas mujeres en mi familia que han jugado un rol muy importante en el desarrollo de mi vida y quienes me han impulsado a lograr lo que soy ahora", dice Rivera. "Es un tributo a mi madre, mi esposa, mi hermana y mis hijas”. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El galeno comparte aquí recomendaciones claves para combatir el estrés y subir las defensas en estos tiempos de pandemia. Una de ellas es el uso de la cúrcuma como remedio medicinal ya que actúa como desinflamatorio, especialmente para aquellas mujeres que sufren de dolores en las articulaciones, artritis y dolor en las rodillas. Otro ingrediente maravilloso: el aceite de onagra que se puede usar durante el período menstrual y se convierte en un elemento clave para nivelar la carga hormonal. “Mi propósito fue enfocarme en necesidades primordiales de la mujer como, por ejemplo, dolores de la menstruación, de los huesos, la menopausia, infecciones urinarias, la salud de los senos, alternativas para bajar de peso, para controlar la ansiedad con recetas naturales y prácticas de hacer en casa”, afirma Rivera. ¿Quieren más detalles, secreticos interesantes de los beneficios del yogurt y del vino para la piel? Vean el video de mi entrevista con el Dr. Juan al inicio de esta historia; ahí encontrarán todas estas recetas y muchas otras más. Gracias Dr. Juan por todos los consejos de salud y por hacernos sentir realmente bellas por dentro y por fuera.

