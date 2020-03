Los dos productos que han salvado mi piel durante la cuarentena Por suerte mi piel ha vuelto a ser la de antes. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos viviendo tiempos difíciles en los que miles de personas han muerto alrededor del mundo a causa del coronavirus y muchas otras se mantienen encerradas en sus hogares para evitar el contagio. Es precisamente ese encierro que ha puesto a muchos creativos y a otros ya los tiene un poco enloquecidos. Pero sabemos que debemos quedarnos en casa para poder proteger nuestra vida, la de nuestra familia y la de las demás personas. Por lo mismo yo llevo más de dos semanas encerrada en mi apartamento en Nueva York, y aunque estar aquí día y noche no ha sido tan fácil cómo creía, tengo que confesar que he tratado de aprovechar el beneficio de poder trabajar desde la comodidad de mi cama. Ahora bien, la que no ha estado muy feliz es mi piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Normalmente mi piel es mixta, un poco más grasosa en la zona T y digamos que normal en las otras áreas. La verdad es que nunca tengo mayores problemas. Pero debo admitir que durante los primeros días de aislamiento noté que mi piel estaba actuando muy diferente. Incluso me salieron algunas espinillas, algo que casi nunca me pasa. Pero sobretodo, estaba se veía opaca y se sentía superseca. Por eso, de inmediato recurrí a dos productos que sabía me iban a ayudar. Hablo del Berry Refined Scrub, de Monat y la Dual Mask: Age Defying & Firming, de Vitabrid C12. Image zoom Cortesía El exfoliante facial, que está formulado con ácidos de frutos naturales, extractos de azúcar granulada y semillas de baya de la bahía, me ha ayudado mucho a deshacerme de la piel muerta y a preparar el rostro para que los productos penetren mejor. Me la deja supersuave y luciendo más limpia que nunca. Además, huele riquísimo. Cuesta $58 y lo puedes obtener en Monatglobal.com. Image zoom Cortesía La mascarilla, la cual está formulada con vitamina C y péptidos, en poco tiempo te deposita una dosis de hidratación profunda que rejuvenece la piel, la deja más radiante y hace que las arrugas sean menos notables. También viene con un suero dentro del empaque para que lo apliques ya sea antes o después de ponértela. Les aseguro que esto es una maravilla y me ha hidratado la piel muchísimo. Contrario a los primeros días de cuarentena en los que mi piel estaba tan seca y deshidratada. Cuesta $17.50 y la puedes encontrar en Vitabrid.com. Uso ambos productos dos veces a la semana y la verdad ahora no puedo vivir sin ellos. Advertisement

