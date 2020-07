Dos exfoliantes caseros que dejarán tu piel como nueva Todos los ingredientes los encuentras en tu cocina Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido que el café es un excelente y asequible exfoliante para la piel. Por eso existen muchos productos que usan el café como su ingrediente principal. Pero no hay necesidad de comprar algo elaborado, cuando podemos hacerlo un increíble producto en nuestra propia cocina y usando ingredientes naturales. Por eso nunca está de más aprender una nueva receta que además de fácil, puede hacer maravillas por tu rostro. En una nueva entrega de los Especiales con Kika, la experta en belleza tiene de invitada a la experta en relaciones públicas y amante de la belleza Mila Morante, quien desde la comodidad de su hogar prepara un fabuloso exfoliante para dejar el rostro libre de impurezas, suave y radiante. Los únicos ingredientes que necesitas son, leche, café, miel, sumo de limón y aceite verde. Según Morante, para mejor resultado debes frotar la mezcla en el rostro en forma circular y dejarla puesta por unos 20 minutos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Rocha también comparte una de sus recetas caseras favoritas, en este caso para el cuerpo, que promete dejar las áreas más resecas y rústicas, supersuaves. Además, según explica la experta, esta receta también se puede usar en el cuero cabelludo. “Se puede usar en todo el cuerpo para exfoliar la piel, pero también es maravilloso para el cuero cabelludo”, explica Rocha. Image zoom Image zoom People en español Solo necesitas sal rosada del Himalaya, aceite de oliva y limón. Mezclas bien estos ingredientes y luego procedes a aplicarlo en las áreas que lo necesites, como los tobillos, las rodillas o los codos. Sino en todo el cuerpo. Eso sí, si también quieres usarlo en el cuero cabelludo, asegúrate de agregar un poco más de aceite de oliva. No te pierdas el video al inicio del artículo para que veas paso a paso cómo preparar estas dos recetas. Tu piel te lo agradecerá.

Close Share options

Close View image Dos exfoliantes caseros que dejarán tu piel como nueva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.