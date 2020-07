Dos diseñadoras de zapatos latinas que se están abriendo camino en el mundo de la moda Dos historias que inspiran Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que el mundo de la moda es uno muy competitivo y es especialmente difícil para los diseñadores latinoamericanos a quienes les toca competir con las grandes casas de moda o con otros artistas que ya tienen sus marcas establecidas. Y eso se hace aún más complicado cuando se trata de las mujeres. Pero el talento de los diseñadores latinos es excepcional y por eso son muchos los que en este momento están causando furor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esa lista de talento latino se encuentran dos mujeres diseñadoras de zapatos que están trabajando para colocar sus marcas en el lugar privilegiado que tanto han soñado. A continuación te las presentamos. Flor de María Rivera En el 2019 la diseñadora peruana finalmente lanzó la primera colección de zapatos bajo su marca Flor de María Collection, un sueño que había añora por mucho tiempo. Después de varios viajes buscando los mejores materiales y los fabricantes adecuados, noches sin dormir y mucho estrés, Rivera cautivó a sus seguidores con una exquisita primera colección, inspirada en Perú, que la puso en boca de todos. En poco tiempo celebridades como Thalía, Alejandra Espinoza y Adamari López llevaron sus diseños. Incluso en varias ocasiones la misma Kylie Jenner mostró algunos de los modelos de esta marca entre su colección de zapatos. Ahora Rivera acaba de lanzar su segunda colección, inspirada en Italia, con la que espera seguir cautivando a las mujeres que aman lucir sexys y a la vanguardia. “Siempre fue un sueño para mi tener una línea de zapatos. He sido amante de ellos desde que tenia tres añitos cuando caminaba con los tacones de mi mama por toda la casa”, nos contó la diseñadora. “Pero después de varias décadas y de haber coleccionado mas de 500 pares, no encontraba lo que estaba buscando. Es cuando decidí lanzar una línea de zapatos que no solo fueran de alta calidad, femeninos, versátiles, sexys, glamourosos y divertidos, sino que también fueran cómodos”. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Mira todos sus diseños en Flordemariacollection.com. Rossy G. Sánchez Después de haber trabajado mucho tiempo como ingeniera industrial, Rossy G Sánchez llegó a Miami desde su natal Venezuela con ganas de reinventarse y hacer algo que fuera más acorde con sus gustos y su pasión. Fue ahí dónde nació su exquisita línea de z,apatos Anabella by Rossy Sánchez. Una marca de calzado confeccionada con materiales de primera, que ofrece diseños para la mujer moderna, elegante, chic y sofisticada que lo quiere todo y sabe cómo obtenerlo. Sus diseños son admirados y usados por cientos de mujeres, al igual que por famosas como María Celeste Arrarás. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom cortesía Mira todos sus diseños en Anabellashop.com. “Cree mi propia línea porque pienso que toda mujer merece un zapato a la altura de sus sueños. Un zapato cómodo que la haga sentir lo poderosa que es, que la acompañe en su femineidad, a conquistar sus metas”, expresó la diseñadora. “Mis colecciones están inspiradas en la mujer de retos y que sabe lo que quiere. Cuando pienso en un nuevo diseño siempre lo hago desde la elegancia para una mujer que ama sentirse única”.

