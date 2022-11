Ahora puedes usar DoorDash para ordenar productos de Sephora y te llegarán en menos de una hora Las amantes de la belleza que dejan todo para último se verán muy beneficias con esta nueva alianza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de productos de belleza se trata, muchas mujeres nunca tienen suficientes y las entendemos perfectamente. Son tantas las marcas de belleza y los productos existentes que es casi imposible resistirse a la tentación. Entre bases, labiales, delineadores, hidratantes, sueros y muchas cosas más, siempre hay algo que nos hace falta. Es por eso que nos encanta la conveniencia de poder ordenar las cosas que necesitamos a través de nuestros teléfonos. Lo malo es que a veces esas órdenes tardan un poco en llegar y cuando más las necesitamos. Es por eso que esta noticia nos emociona muchísimo. Resulta que DoorDash se unió a unas 500 tiendas Sephora alrededor del país para hacerle la vida más fácil a esas amantes de la belleza que dejan todo para última hora. Si justo el día antes de tus vacaciones o de esa cita tan importante te das cuenta de que te falta ese lápiz de cejas que tanto te gusta o esa base que te queda increíble, no tienes de qué preocuparte porque gracias a esta unión cualquier producto de Sephora que ordenes puede llegar a tu casa en más o menos una hora. Si bien Sephora ya tiene el servicio de entrega el mismo día, nada se compara a que ese producto que tanto necesitas llegue a tu casa en tan solo una hora, en especial si es que lo ordenas horas antes de salir de viaje o el mismo día de Navidad. La verdad es un servicio muy conveniente para los clientes de la tienda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En Sephora, los clientes son el corazón de nuestro negocio y escuchamos muy claramente que un servicio on-demand es lo que ellos quieren", dijo Nadine Graham, vicepresidente de la tienda y directora ejecutiva de e-commerce. "Ser parte de la plataforma de DoorDash nos ayuda a tener más conveniencia y flexibilidad". Lo mejor es que a la hora de ordenar productos en la plataforma de DoorDash puedes seguir obteniendo los puntos del programa de belleza de Sephora, al igual que cuando compras en cualquier establecimiento o en el website de la compañía. Además, en tu primera orden, hecha entre el 9 y el 20 de noviembre, recibirás $10 de descuento en órdenes de $60 o más usando el código BEAUTY. ¡A comprar!

