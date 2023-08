Pasión rosa: Conoce el hogar del perfume que aman Penélope Cruz, Rosalía, Zendaya y Julia Roberts ¿Adoras las fragancias de rosas? Esta visita exclusiva a Le Domaine de la Rose de Lancôme en Francia, cautivará tus sentidos al estilo de estas divas que usan el icónico perfume La Vie est Belle. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de Junio de 2023 tuvimos el privilegio de recibir una maravillosa invitación por parte de Lancôme para conocer un lugar mágico en Grasse, en el sur de Francia, reservado hasta hace muy poco a expertos y celebridades embajadoras de la marca como Zendaya, Julia Roberts, Penélope Cruz, Isabella Rossellini, Amanda Seyfried y Rosalía quien fue embajadora de la marca en el 2022 durante su tour Motomami en los Estados Unidos. Se trata de Le Domaine de La Rose, un santuario donde la biodiversidad es la clave para que la naturaleza se muestre en todo su esplendor. Una preciosa postal navideña con un boceto del lugar capturó mi atención al recibirla y así empezó la misión de preparar mi visita. Lancome Xmas card Credit: Kika Rocha Finalmente este verano durante mis vacaciones fue posible cumplir este sueño de conocer Le Domaine de la Rose y de crear esta serie de vídeos que podrás disfrutar, gracias a la gestión del equipo de relaciones públicas de Lancôme quien puso a disposición de People en Español un exclusivo equipo de expertos que generosamente compartieron sus conocimientos para que hoy podamos brindarte datos interesantes y cautivadores sobre el proceso de recolección de las rosas y otras flores emblemáticas con las que se elaboran las mágicas fragancias de esta marca líder como La Vie est Belle, que hacen sonreír y alegran el espíritu de miles de mujeres alrededor del planeta. La vie est belle Credit: Cortesia Lancôme Durante esta visita llena de color y aromas aprendimos que los métodos naturales de antaño se utilizan para crear un futuro cada vez más floreciente. Todo es mágico en el Domaine de la Rose de Lancôme y lo puedes sentir tan pronto como pones un pie allí y el zumbido de las abejas y las libélulas llena el aire cargado con el aroma de las diferentes variedades de hierbas, lavanda y flores que pueblan todo el terreno de la propiedad. También puedes verlo con las mariposas revoloteando entre los campos y las famosas rosas centifolia, cuyos pétalos fucsias se despliegan sobre un abundante follaje verde intenso. Aquí y allá, las amapolas silvestres salpican el paisaje de rojo. Los robles son los guardianes oficiales de la finca en la que también vemos higos, naranjos y olivos que se alzan orgullosos, pues bajo su sombra crecen los nobles iris azulados de cuyos bulbos provene su exquisita esencia como lujoso componente de las mejores fragancias del mundo. Paisaje Granja Lancome Credit: Kika Rocha Una maison única En el corazón de la propiedad se alza un contemporáneo monolito rosa, diseñado ecológicamente y potenciado por un diseño bioclimático. The Rose House es una casa que lleva el color de su nombre, con una entrada circular inspirada en la "Ô" de Lancôme. Casa rosa O Credit: Kika Rocha Basándose en el estilo de la arquitectura local de la Provenza francesa y los compromisos medioambientales de Lancôme, los arquitectos Lucie Niney y Thibault Marca diseñaron esta estructura tan original. Utilizaron materiales locales, de origen biológico y artesanales para reducir la huella ambiental del proyecto en distintas formas innovadoras. Los amplios ventanales de la casa enmarcan el paisaje como una obra de arte en medio de los muros que aíslan el calor exterior, hechos con paja de lavanda de la propia finca, bajo tejados armados con paja de arroz de la zona de la Camarga. Tour de aromas Para iniciar este tour inolvidable, fuera de la casa rosada nos esperaban los expertos, Antoine Leclef ingeniero paisajista a cargo del mantenimiento de Le Domaine de la Rose y del bienestar de todas las plantas y Corinne Marie-Tossello licenciada en perfumería en Grasse y nuestra guía especializada en las visitas al lugar. Durante el recorrido nos enteramos que este terreno cuenta con cuatro hectáreas y que la reserva del agua que proviene del río vecino y los arroyos de las colinas es vital para la propiedad y se recolecta en un estanque. Todo se almacena y da para regar las plantas. Campo rosas Credit: Kika Rocha Los primeros campos de cultivo que vimos fueron los de la rosa centifolia que se recolecta en Mayo. Corinne nos contó que esta rosa fue traída a Grasse en el siglo 17 para el desarrollo de la industria perfumera, pues anterior a esto la zona era conocida por las curtiembres de cuero para la manufactura de guantes que eran perfumados con lo que existía localmente como la planta de Lentiscus y el Mirto. Fue entonces en el siglo 17 cuando importaron la rosa centifolia, el jasmín (jasminum grandiflorum) y la tuberosa (polianthes tuberose) que son las plantas emblemáticas de Grasse hoy día. Antoine orgullosamente nos compartió que la biodiversidad es lo que crea la armonía y el equilibrio botánico en la propiedad. "Tenemos flores por todos lados para mantener la biodiversidad, también mantenemos los higos y conservamos plantas que ya estaban en el domain como los olivos y los robles", dijo. "Aquí todo se mantiene y se riega a mano. En esta granja se trabaja con los mismos métodos de hace 200 años", dice. Kika rosa Credit: Kika Rocha Al hablar de las rosas el rostro de Leclef se ilumina. La familia de la rosa es la más grande en el mundo vegetal pues existen miles de híbridos, pero para simplificar el tema vale la pena saber que hay dos tipos de rosa, aquella que florece una vez al año y la que puede florecer múltiples veces. La rosa centifolia utilizada en perfumería sólo lo hace una vez. Por eso la llegada del mes de Mayo, cuando se recolecta la cosecha de rosa, es tan especial y anhelada. Aquí todo se mantiene y se riega a mano. En esta granja se trabaja con los mismos métodos de hace 200 años. Antoine Leclef El proceso tiene su magia y su ciencia. "Apenas abren las rosas y desde el momento en que se recolectan y se llevan al alambique para extrarer fragancia no puede pasar más de una hora. Ni un minuto más", explica Antoine. Y Corinne acota: "Al recolectarlas debes ponerlas en un material muy especial para que puedan respirar. ¡Nada plástico!". Jenia Rose Credit: Kika Rocha El proceso se realiza principalmente por mujeres con sus manos delicadas para no dañar las rosas. "Hay una forma muy específica de hacerlo", dice Corinne. "Y si lo haces correctamente escuchas un especial sonido: '¡clack!' ", remata. "Para lograrlo debes tomar la base de la rosa con dos dedos y luego poner el pulgar en el centro, para desprenderla en un simple movimiento", anota Leclef. "En la mañana de recolección sólo escuchas el canto de los pájaros y el 'clack, clack' de la recolección de la rosa", recuerda el experto bajo el sol caluroso de Junio que acompañó nuestra visita. olor rosas Credit: Kika Rosa Más cerca de la casa se encuentra un terreno especial dedicado al cuidado y mantenimiento de variedades de rosas históricas y legendarias, además de aquellas icónicas creadas específicamente para Lancôme. "Este es el campo patrimonial de rosas. Se divide en tres secciones, la primera relativa a las rosas históricas de la perfumería: rosa Centifolia, rosa Damascena y la abuela de la rosa damascena, conocida como la rosa de Ispahan. También hay otras preciosuras como la Cuisse de Nymphe o la rosa Tango. Dentro de las rosas exclusivas de Lancôme está la creada especialmente para Armand Petitjean con sus pétalos en fucsia vibrante, que lleva el nombre de la marca, pero también está una joya blanca, la rosa Perpetuelle creada para extraer los componentes con los que se crean los productos para el cuidado de la piel de la línea Absolue de Lancôme. Rosa Lancome Credit: Kika Rocha También están la rosa Je t'aime y una de las más antiguas del mundo, la rosa Gallica. En otras secciones de la propiedad también se cultiva el preciado iris o orris, que crece al pie de los olivos. De sus bulbos, luego de un proceso de seis años de cuidado y secado se obtiene una de las sustancias más exclusivas en materia de perfumería: la manteca de orris. Destilación y método de extracción Después de visitar el campo, nos encaminamos a la destilería ubicada en el sótano de otra construcción estratégica donde Mathilde Venot, experta de fragancias de Lancôme nos explicó el proceso de extracción de las sustancias con las que se elaboran los perfumes. "Para crear fragancias la rosa damascena y la rosa centifolia son las principales utilizadas en la perfumería", comentaba mientras nos enseñaba sobre los métodos de extracción: la escencia y el absolute. Rose types Credit: Kika Rocha "Cuando tienes una rosa puedes emplear dos procesos para extraer su fragancia, uno es por destilación en el alambique con vapor para obtener la esencia, el otro es la extracción con el uso de un solvente para obtener el absolute. En el caso de la rosa centifolia sólo se puede obtener su fragancia mediante la extracción". Para crear fragancias la rosa damascena y la rosa centifolia son las principales utilizadas en la perfumería. Mathilde Venot En palabras de la experta y luego de la experiencia olfativa, cuando hueles la rosa centifolia percibes aromas de miel, de paja o heno, muy dulce y delicado. El aroma de la rosa damascena es como un bouquet impactante y refinado. rosa destilada Credit: Kika Rocha Y así, sin prisa y con los cinco sentidos, nos deleitamos con diversos tipos de rosas esenciales para la casa emblemática de Lancôme tanto en la división de belleza como en la división de perfumería, para detenernos por hoy aquí y reservar otros secretos que revelaremos en una muy próxima entrega dedicada exclusivamente a la composición y magia de una fragancia ya legendaria y vital para la casa como lo es La Vie est Belle que ha contado con con embajadoras de talla mundial como Rosalía, Penelope Cruz, Zendaya, Isabella Rossellini, Amanda Seyfried y Julia Roberts entre otras famosas. Lancome embajadoras Credit: Cortesia Lancôme SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡No te pierdas los secretos y deliciosos ingredientes de esta fragancia en nuestro próximo vídeo y artículo!

