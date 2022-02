Dolce & Gabbana dejará de usar pieles de animales en sus productos La firma de lujo italiana se suma así a otros grandes nombres de la moda pero preservará el trabajo de los artesano peleteros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La firma italiana Dolce & Gabbana ha anunciado que a partir de este 2022 dejará de utilizar pieles animales en la confección de sus prendas de vestir y complementos. La marca fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana se suma así a otros grandes nombres de la moda como Oscar de la Renta, Stella McCartney, Gucci, Armani, Tommy HIlfiger o el grupo Kering, que engloba marcas de lujo como Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen y Saint Laurent, entre otras, que recientemente han abandonado el uso de este material en sus colecciones. El anuncio se ha hecho en conjunto con la organización Fur Free Alliance, que agrupa casi 60 grupos de defensa de los animales de todo el mundo, y que sienta las bases para guiar a estas firmas en el abandono de esta práctica y confirmar que sus productos están libres de crueldad animal. El delegado de marketing y comunicaciones de Dolce & Gabbana, Fedele Usai, ha afirmado en un comunicado que su empresa está trabajando por un futuro más sostenible. "Todo el sistema de la moda tiene un importante papel de responsabilidad social que debe ser promovido y fomentado: integraremos materiales innovadores en nuestras colecciones y desarrollaremos procesos de producción respetuosos con el medio ambiente". Momentos fashion 2021 Jennifer López vestida de Dolce & Gabbana este verano en Venecia. | Credit: Instagram Rob Zangardi Pero la firma, famosa por sus diseños excesivos, sensuales y con elementos tradicionales italianos, también ha pensado en la exquisita labor que han ejercido sus artesanos peleteros durante todo este tiempo y cuyo sabor fair corre peligro de desaparecer. "Con vistas a preservar el trabajo y la profesionalidad de los maestros peleteros, guardianes de conocimientos y habilidades específicos con un valor añadido indispensable, Dolce & Gabbana seguirá colaborando con estos artesanos en la creación de eco- prendas y accesorios de piel, una alternativa sostenible de piel sintética que utiliza materiales reciclados y reciclables", ha dicho Usai. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta tendencia de la industria de la moda es un buen indicador de que no se trata solo de vender más y apelar aun a audiencia más joven, sino que poco a poco han ido tomando conciencia de la necesidad real de ser más sostenible y ético a la hora de elegir los materiales de sus piezas. "Acabar con el uso de las pieles crea un standard más alto para lo que es aceptable en la moda", dijo PJ Smith, director de la política moda para Humane Society en Estados Unidos y la vertical internacional. La cría de animales para usar su piel está prohibida desde este año en Italia y más de una docena de países han restringido o limitado las granjas de piel en los últimos años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Dolce & Gabbana dejará de usar pieles de animales en sus productos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.