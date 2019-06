Conoce al Doctor Campos, el experto en piel favorito de las famosas

Después de compartirnos los mejores consejos para cuidar tu piel a partir de los 40 años o a prevenir el envejecimiento en la década de los 30 y, por supuesto, de encargarse de los cuidados de la piel de estrellas como Adamari López, Gaby Espino o Olga Tañon, entre otras muchas, el Dr. Daniel Campos es nuestro nuevo colaborador experto en Ponte Bella. Nacido en Cuba y afincado en Miami desde 1995, el Dr. Campos, hoy en día se especializa en procedimientos estéticos no invasivos y antienvejecimiento y nos cuenta en primera persona cómo llegó a ser el favorito de la jet set de Miami y cuáles son sus tratamientos y consejos estrella.

¿Cómo y cuándo te decidiste a especializarte en temas de piel y belleza?

Creo que dedicarme a la medicina estética y el antienvejecimiento fue una transición natural para mí. Mi madre era extremadamente cuidadosa de su apariencia y siempre me inculcó la importancia del cuidado de la piel. Para ser sincero, de niño no me gustaba para nada que me pusieran cremas en la cara, me hacía sentir pegajoso. Imagínate en Cuba con un calor horrible y mi mamá nunca dejaba de limpiarse cada noche con un aceite de almendras para quitarse el maquillaje, así que crecí con ese ejemplo a seguir. Luego que llegue a Estados Unidos comencé a usar cremas, en parte porque mi familia quedó atrás y los extrañaba mucho, así que el cuidar mi piel era parte de hacer lo correcto para que mi madre no se preocupara. Pude darme cuenta de primera mano del beneficio inmenso que tiene para la piel el cuidado diario, así que decidí adentrarme en el mundo de la belleza y practicar el cuidado de la piel de manera profesional.

Tienes una buena lista de clientas famosas, ¿Recuerdas quién fue la primera celebridad con la que trabajaste?

Una de las primeras famosas que llegó a mí fue Gaby Espino. Al principio fue un poco tensa la situación. Imagínate, era Gaby Espino, uno de los rostros más bellos y reconocidos en el mundo Hispano. Para mí era no solo un reto, porque es muy joven y la verdad no necesita mucho, sino por lo que representa su imagen. Ella, como es lo correcto, llegó con muchas preguntas porque es muy cuidadosa de quién atiende su rostro, así que el primer día hablamos, ella me dijo que lo que buscaba era mantener su piel saludable y yo le di mi sugerencia profesional. Si mal no recuerdo, creo que el primer día no hicimos ningún tratamiento, pero ella fue siempre un amor conmigo y seguimos en contacto a través de las redes sociales. Una vez ella continúo viendo mi trabajo y pasamos esa etapa de crear confianza y conocernos mutuamente hasta que empezamos a trabajar juntos. Hoy en día Gaby y yo tenemos una relación muy bonita y de apoyo mutuo. Es muy lindo sentirse apreciado por tus clientes y Gaby es de esas personas que se toma su tiempo y con sus acciones te hace sentir querido.

¿Cuál es el tratamiento que más te piden en tu consulta?

El procedimiento que más me piden a diario es la micro infusión facial láser. El tratamiento consiste en tres pasos: El primero paso es pasar por la piel un tipo de láser llamado thelium, que es seguro para todo tipo de piel y su función es crear micro canales en la superficie de la piel. El segundo paso consiste en la aplicación de un coctel compuesto por diferentes ingredientes según el tipo de piel o la necesidad del paciente. Los ingredientes más usados son el ácido hialuronico, las vitaminas A y C, colágeno, resveratrol, etc. También se pueden agregar bio despigmentantes para tratar manchas y toxina botulínica para ayudar a cerrar los poros y combatir los efectos de la rosácea. El tercer y último paso es la aplicación de una mascarilla helada sobre el rostro lo cual permite combatir el calor generado por el láser y nos ayuda a cerrar los canales creados por el láser, lo que permite que el coctel aplicado se quede atrapado en la piel haciendo que sus ingredientes nutran e hidraten la piel lo cual le da un efecto de luminosidad que es difícil de conseguir con otros tratamientos.

Si todos tus clientes te hicieran caso ¿Cuál sería tu consejo número uno en cuanto a cuidados de la piel?

Mi consejo número uno sería que usen protector solar. Creo que el primer paso para comenzar a cuidarnos la piel, sin importar el clima en que vivamos, es el uso rutinario de protector solar. Aunque todos sabemos que el bloqueador solar es indispensable para protegernos de quemaduras solares y que reduce el riesgo de padecer cáncer de piel que pueda resultar por exponernos al sol, te sorprenderías si te digo que muchas de las personas que vienen a mi consulta no tienen establecida una rutina para el uso de protector solar. Muchas personas no saben que el protector solar, además nos ayuda a mantenernos más jóvenes. Varios estudios han revelado que el uso de bloqueador solar previene el fotoenvejecimiento que se manifiesta con la aparición de arrugas, manchas y la pérdida de elasticidad de la piel. Por eso siempre recomiendo que no hay edad mínima para comenzar una rutina de belleza que y es tan sencillo como usar protector solar a diario. Yo personalmente recomiendo un mínimo de 45 FPS para el diario y de más de 60 en casos de exposición directa como por ejemplo cuando vamos a la playa o trabajamos en el jardín.

Image zoom Getty Images

¿Qué es lo más novedoso en materia de tratamientos, ingredientes o nuevos aparatos estos días?

El mundo de la medicina evoluciona a pasos agigantados cada día. Así que casi nada me sorprende, pero una de las últimas tendencias que no deja de asombrarme ya que crean una transformación evidente son los procedimientos de levantamiento facial con técnicas mínimamente invasivas. Yo personalmente uso el sistema de suspensión facial Sillouette Intalift que es el único aprobado por la FDA y está compuesto de una sustancia biocompatible llamada poli glycolide/L-lactide o PLGA, que se utiliza con frecuencia en dispositivos médicos y es bien tolerada por el cuerpo. Este implante es completamente reabsorbible y no necesita tiempo de recuperación como los métodos quirúrgicos tradicionales. Su sistema de conos bidireccionales levanta los tejidos de la mejilla para lograr un efecto fresco y juvenil sin necesidad de una cirugía. Este tipo de avance siempre me hace pensar lo afortunados que somos de vivir en estos tiempos donde la tecnología no solo nos permite vivir más, sino también lucir joven por mucho más tiempo.