En solo cinco minutos este dispositivo tonifica, levanta y define el rostro Es uno de los mejores dispositivos de belleza que existe en el mercado y que puedes usar en la comodidad de tu casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos sabemos que con el tiempo la piel va cambiando incluso aunque la cuides como se debe. Y es que como dicen por ahí, el tiempo no perdona. Si bien existen excelentes productos de belleza que pueden retrasar un poco la aparición de arrugas, manchas y flacidez, y que de verdad funcionan muy bien, ninguno de ellos hace milagros. Por eso, es bueno darle una ayudadita a nuestra rutina de belleza incluyendo faciales, de manos de profesionales o hasta usar Botox si es que te parece buena idea. Ahora bien, en casa también hay formas de ayudar a que tu piel luzca siempre radiante y juvenil. Lo primero que debes tener en cuenta es que tienes que retirarte el maquillaje antes de dormir. Además, nunca debes salir de casa sin aplicarte protector solar. También existen excelentes dispositivos que pueden hacer maravillas en tu rostro. Uno de ellos es el Trinity Starter Kit, de NuFace, un aparato que te hará lucir más joven en pocas semanas. Este potente dispositivo facial de microcorriente tonifica, levanta y define el rostro mientras disminuye la apariencia de las línea de expresión y la arrugas. Solo necesitas usarlo por cinco minutos, cinco veces a la semana y los resultados que proporciona son acumulativos. En cuestión de semanas verás que tu rostro ha dado un cambio increíble. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Trinity Starter Kit, de NuFace viene con un gel activador que se usa justo antes de empezar el tratamiento para que el dispositivo funcione mucho mejor. Este kit cuesta $339 y lo puedes obtener en mynuface.com NuFace, dispositivo facial Credit: Cortesía

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image En solo cinco minutos este dispositivo tonifica, levanta y define el rostro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.