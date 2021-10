Celebra el 50 aniversario de Disney World con estos productos mágicos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Disney World 50 aniversario, productos, maquillaje, belleza Credit: Cortesía ¿Fan de las princesas y los cuentos de hadas? ¡Te encantará lucir estos maquillajes inspirados en las películas de Disney! Empezar galería Cine clásico Disney World 50 aniversario, productos, maquillaje, belleza Credit: Cortesía Inspiradas en las primeras películas animadas de Disney como Dumbo y Pinochio, te encantará lucir las sombras de estas paletas. Disney Colour And Beauty Bay Mini Palette Trio, de Beauty Bay. $22.50. beautybay.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Opción de lujo Disney World 50 aniversario, productos, maquillaje, belleza Credit: Cortesía Te encantará la divina fragancia de este perfume sólido en un compacto de edición limitada. Say Yes to New Adventures Perfume Compact, de Estee Lauder. $300.00. bergdorfgoodman.com 2 de 8 Ver Todo Tonos de hada Disney World 50 aniversario, productos, maquillaje, belleza Credit: Cortesía Si te encanta el cuento de Tinkerbell, necesitas esta paleta de sombras inspirada en los colores de su vestidito. Sprinkle A Little Magic Shadow Palette, de ColourPop. $16.00. colourpop.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Bajo el mar Disney World 50 aniversario, productos, maquillaje, belleza Credit: Cortesía Lucirás radiante con esta sombra de ojos en un tono azul inspirado en la sirenita. Under The Sea Super Shock Shadow, de ColourPop. $7.00. colourpop.com 4 de 8 Ver Todo Ojos impactantes Disney World 50 aniversario, productos, maquillaje, belleza Credit: Cortesía Completa cualquier look de maquillaje con estas pestañas falsas de la colección de Bambi. Oh Deer Falsies Faux Lashes, de ColourPop. $10.00. colourpop.com 5 de 8 Ver Todo Labial vibrante Disney World 50 aniversario, productos, maquillaje, belleza Credit: Cortesía Nunca fallarás con este tono clásico inspirado en el que luce Emma Stone en la última película de Cruella. Lipstick en De Vil in the Detail, de MAC Cosmetics. $21.00. maccosmetics.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Brochas de brillo Disney World 50 aniversario, productos, maquillaje, belleza Credit: Cortesía Te sentirás como una princesa aplicándote el maquillaje con estas brochas inspiradas en el vestido de Cenicienta. Disney Cinderella Fairytale Brush Set, de Sigma Beauty. $82.00. sigmabeauty.com 7 de 8 Ver Todo Sombras legendarias Disney World 50 aniversario, productos, maquillaje, belleza Credit: Cortesía Junto a Urban Decay, Marvel y Disney acaban de lanzar una paleta dedicada a su próxima película de superhéroes. Eternals Eyeshadow Palette, de Urban Decay. $65.00. urbandecay.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

