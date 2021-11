¡Maquillaje con Encanto! No te pierdas la colaboración de Alamar Cosmetics y Disney Disney y la marca creada por una empresaria cubana celebran las chicas latinas y Encanto, la película animada inspirada en Colombia Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para celebrar la nueva película de Disney sobre una familia colombiana llena de magia, Alamar Cosmetics se unió con la compañía icónica para lanzar su colección inspirada en Encanto. La marca es la primera empresa independiente fundada por una latina en lanzar una colaboración de maquillaje con Disney a esta escala, así que ¡no te la vas a querer perder! Gaby Trujillo empezó Alamar Cosmetics con una paleta de sombras de ojos en el 2018 y desde ese momento, su éxito ha sido increíble. El nombre de su línea de productos rinde homenaje al barrio de La Habana en donde creció. Ahora, esta colaboración cuenta con un poco de todo lo que necesitas para crear un look de maquillaje espectacular que celebra la belleza de Colombia y el poder latino. Gaby Trujillo, Alamar Cosmetics Gaby Trujillo | Credit: Cortesía de Alamar Cosmetics "Empezamos a trabajar en la colección en septiembre del 2020. Cuando Disney me contactó, pensé que no podía ser real", nos contó Trujillo. "Ellos vieron que nosotros creamos maquillaje para que las mujeres latinas se sientan poderosas". La estrella de la colección de 13 productos es la paleta de sombras de ojos llena de colores vivos de calidad profesional. "Todas las sombras son colores tomados directamente de la película", nos explicó la empresaria. Disney Encanto, Alamar Cosmetics Credit: Cortesía de Alamar Cosmetics Disney's Encanto Eyeshadow Palette, de Alamar Cosmetics. $32.00. alamarcosmetics.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También veremos dos coloretes rosas formulados para que se vean divinos en rostros de cualquier color, un iluminador que te dejará como una diosa, labiales sedosos y delineadores líquidos en colores vivos. Aparte de los maquillajes, la colección también incluye brochas y un espejo coqueto para lograr el look. Disney encanto, Alamar Cosmetics, maquillaje Credit: Cortesía de Alamar Cometics Disney también está colaborando con Julissa Prado de Rizos Curls, otra de nuestras marcas favoritas creadas por latinas, para celebrar el cabello divino de las chicas de la película. Para conseguir algunas piezas de la colección Encanto de Alamar Cosmetics para ti misma o para alguna chica en tu vida, podrás encontrarlo todo en alamarcosmetics.com.

