Los mejores disfraces hasta ahora del Halloween 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Disfraz halloween 2021, Adamari López, Chiquibaby Credit: Hoy Día/Instagram ¡Algunas celebridades no han esperado hasta el domingo para celebrar la fecha! Aquí algunas opciones para que te antojes Empezar galería Lele Pons y Guaynaa Disfraz halloween 2021, Lele Pons, Guaynaa Credit: Lele Pons/Instagram La pareja posó en casa vestidos de los personajes de la serie animada The Rugrats. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Disfraz halloween 2021, Adamari López Credit: Hoy Día/Instagram Divina lució con este traje imitando a otra de nuestras estrellas puertorriqueñas favoritas, Jennifer López. 2 de 8 Ver Todo Chiquibaby Disfraz halloween 2021, Chiquibaby Credit: Hoy Día/Instagram Regresó a Hoy Día para celebrar la fiesta ataviada con un body y peluca rubia estilo Britney Spears. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Francisca Lachapel Disfraz halloween 2021, Francisca Credit: Despierta America/Instagram Copió el look de la muñeca mala de El juego del calamar. ¿Veremos más looks inspirados en la serie este Halloween? 4 de 8 Ver Todo Maity Interiano Disfraz halloween 2021, Maity Interiano Credit: Despierta America/Instagram Recreó el traje famoso enterizo de Kim Kardashian en la última gala del Metropolitan. 5 de 8 Ver Todo Andrea Legarreta Disfraz halloween 2021, Andrea Legarreta Credit: Andrea Legarreta/Instagram ¡Qué transformación! Casi no reconocimos a la presentadora con este look de payasa. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kendall Jenner Disfraz halloween 2021, Kendall Jenner Credit: Kendall Jenner/Instagram En sus redes sociales, compartió este look inspirado en The Corpse Bride, la película de Tim Burton. 7 de 8 Ver Todo Jamie Lee Curtis Disfraz halloween 2021, Jamie Lee Curtis Credit: Amy Sussman/Getty Images Rindió homenaje al rol de su mamá, Janet Leigh, en la película clásica de terror, Psicosis. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los mejores disfraces hasta ahora del Halloween 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.