La hermosa labor de la diseñadora Rosita Hurtado durante esta pandemia La diseñadora boliviana Rosita Hurtado se ha dedicado a hacer coloridas mascarillas para donar a los hospitales. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En medio de todo este caos que ha generado la COVID-19, también se ha generado un instinto de supervivencia y sobretodo de amor al prójimo que hace mucho no veíamos en el mundo. Y es que hemos visto como muchos se han unido para ayudar a quienes más lo necesitan. Marcas de belleza, al igual que diseñadores han aportado su granito de arena para aliviar de alguna manera la crisis apoyando, en especial, al personal médico de los hospitales. Una de esas diseñadoras que está trabajando arduamente para hacer una diferencia es Rosita Hurtado, con quien Úrsula Carranza, directora de moda y belleza de People en español, tuvo el placer de conversar recientemente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Yo tengo un grupo de voluntarias. Son vecinas mías. Yo les doy clases gratuitas de costura”, cuenta la diseñadora boliviana que tiene más de 30 años de trayectoria creando magníficos vestidos de gala, entre otras cosas, y se ha convertido en una de las diseñadoras favoritas de artistas latinos como Eva Longoria, Lucía Méndez, Elizabeth Gutiérrez,. “Ellas siempre hacen trabajo de voluntariado. Para las navidades hacen las bolsas navideñas para la policía, para los hijos de los soldados que se van a la guerra. Siempre estoy colaborando con ellas, o ellas conmigo. Surgió la idea de mi amiga Lucy, que es mi vecina, de hacer estas máscaras para los hospitales ya que la cuñada de ella es una de las enfermeras del Joe DiMaggio Children’s Hospital y le dijo que estaban necesitando las máscaras. Nosotros comenzamos ya hace prácticamente un mes [a hacerlas]”. Sin embargo, esa labor que empezó como algo pequeño para ayudar a un hospital del estado de la Florida, se ha convertido en un proyecto más grande al haber confeccionado hasta el momento más de 600 mascarillas para beneficiar a otros hospitales del estado e incluso a la policía. Image zoom Cortesía Image zoom “Como no le podemos dar a todos, para los países, por ejemplo, como Bolivia y países como Chile que nos han solicitado, [y] Canadá, yo hice unos videos para que la gente las pueda hacer en casa y de esa manera ayudarse”, cuenta Hurtado acerca de las marcarillas, elaboradas con con telas de algodón en colores y estampados llamativos. “En este momento ya hay tres países, con los videos que yo mandé, que están haciendo sus máscaras y donando también en sus regiones”. Ahora bien, este trabajo altruista no es algo nuevo para la talentosa diseñadora, que también tiene su propia organización sin fines de lucro llamada Fundación Latin Angels que provee ayuda a algunas de las comunidades más necesitadas de su país para que sus habitantes tengan educación y atención médica adecuada. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images Image zoom Cortesía Oswaldo Pisfil “Estoy feliz porque esto va a hacer que la gente tome conciencia y que esto lo vea ya como algo normal que uno tenga que hacer día a día, el ayudar a las personas y ser un poquito más sensible a estas cosas que están pasando”. Si quieres conocer más acerca de la historia de la diseñadora, quien además tiene una línea para hombres y hasta un perfume, no te pierdas el video al inicio de este artículo. Advertisement

Close Share options

Close View image La hermosa labor de la diseñadora Rosita Hurtado durante esta pandemia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.