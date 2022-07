La famosa diseñadora Nancy González acusada de fraude y contrabando de pieles exóticas Según la fiscalía colombiana, la diseñadora le pagaba a algunas personas para que tomaran vuelos comerciales y llevaran los bolsos a Estados Unidos en dónde son vendidos en tiendas como Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se habla de de las diseñadoras de bolsas más prestigiosas, el nombre de la Nancy González es uno de los primeros que llega a la mente, la diseñadora colombiana, conocida por sus espectaculares bolsos hechos de pieles exóticas y elaborados por artesanos en Colombia. Sus bolsos cuestan miles de dólares y son favoritos de muchas famosas, entre ellas Sofía Vergara y Blake Lively, y están disponibles en algunas de las tiendas departamentales más prestigiosas del mundo, entre ellas Bergdorf Goodman, Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue. También tiene tres tiendas en Asia. Lamentablemente en este momento todo su éxito y prestigio se han visto empañados por una serie de acusaciones. Y es que la diseñadora fue aprendida por las autoridades de su país después de haber sido acusada, junto a dos de sus trabajadores de confianza, de traficar pieles exóticas desde Colombia a Estados Unidos. Según reportes, González le pagaba a algunas personas para que vinieran al país y trajeran varios de sus costosos bolsos. "Contactaron a ciudadanos en Valle del Cauca y, al parecer, los convencían de viajar a Estados Unidos para que llevaran los artículos. Ante cualquier pregunta de las autoridades nacionales o internacionales, debían señalar que se trataba de obsequios para familiares o amigos", explicó Deicy Jaramillo Rivera, fiscal y directora especializada contra las violaciones de los derechos humanos. "En realidad, el destino final de los productos eran tiendas lujosas y exposiciones reconocidas internacionalmente como la Semana de la Moda de Nueva York". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según informes de la fiscalía de dicho país suramericano, las piezas de la diseñadora estaban hechas de pieles de babillas, caimanes y serpientes, entre otras especies, algunas en peligro de extinción. El problema es que los hacía sin los permisos necesarios y evadiendo muchos de los reglamentos que se requieren para hacer productos con este tipo de materiales. Por eso ahora también enfrenta cargos en Estados Unidos. "Durante la investigación se logró comprobar que para la confección y fabricación de prendas de vestir y bolsos se utilizaban entre dos y cinco especies animales que eran comercializadas en tiendas exclusivas de Estados Unidos y Europa", dijo Alejandro Barrera, mayor general director de carabineros de la Policía Nacional de Colombia. " Una piel de estos animales es vendida en el mercado negro entre $100 y $500, y un bolso confeccionado se vende en una tienda entre $5,000 a $10,000 dólares" Carteras, nancy gonzalez Credit: Cortesía Carteras, nancy gonzalez Credit: Cortesía carteras, nancy gonzalez Credit: Cortesía Ahora González y sus trabajadores están siendo requeridos por una corte de la Florida en dónde enfrentarán cargos por importar vida silvestre ilegalmente, y por fraude y contrabando. En este momento, los acusados se encuentran bajo custodia en Colombia y esperando ser extraditados a Estados Unidos.

