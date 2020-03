La hermosa iniciativa de la diseñadora Adriana Castro para ayudar a sus trabajadores By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus se ha propagado de una manera inesperada por algunas de las ciudades del mundo y son muchas las industrias que han sido afectadas, entre ellas las industrias de la moda y la belleza. Y es que desde que empezó la Semana de la moda de Milán vimos los estragos que la epidemia estaba causando cuando varios diseñadores decidieron cancelar o llevar a cabo a puerta cerrada sus desfiles. Desde entonces son muchos los desfiles de moda, a llevarse a cabo en los próximos meses, que han sido cancelados. También todas las tiendas, incluyendo las tiendas departamentales más importantes al igual que las de lujo, han cerrado sus puertas hasta nuevo aviso. Pero aunque los diseñadores han tenido que cancelar sus presentaciones y las cadenas de tiendas están perdiendo mucho dinero, eso no los ha detenido a la hora de aportar su granito de arena ante esta crisis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Diseñadores como Christian Siriano y Michael Costello están usando su equipo para hacer máscaras para los hospitales, y Ralph Lauren está donando $10 millones a cuatro organizaciones que están ayudando a los más necesitados en este momento. Ahora una de las nuestras también dice presente. La diseñadora colombiana Adriana Castro, conocida por sus increíbles carteras de cuero favoritas de muchas celebridades, diseñó un hermoso tarjetero para ayudar los artesanos que trabajan haciendo sus bolsos y que ahora también están siendo afectados por toda esta situación. “Enviando cartas de amor para quien lo necesite en este momento”, escribió la diseñadora junto a una foto que publicó en su cuenta de Instagram de los tarjeteros que diseñó y los cuales tienen escrita la frase, cartas de amor. “En un esfuerzo para continuar apoyando los artesanos que han trabajado con nosotros por muchos años. El 100% de estas piezas irá hacia la compensación a los artesanos que están perdiendo dinero durante este tiempo que las órdenes están bajas. Por favor [envíen] un mensaje directo para ordenar. Con amor de parte de la familia de Adriana Castro”. Nosotros también podemos aportar nuestro granito de arena para todos los que de una forma u otra están siendo afectado por esta pandemia. Así que si puedes, entra a las redes de @Adrianacastro y ordena el tuyo. No solo tendrás una pieza de diseñador que seguro te durará muchísimos años, sino que también ayudarás a quienes lo necesitan. Advertisement

