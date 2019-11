El diseñador Zac Posen decide cerrar su casa de moda Famosas como Sarah Jessica Parker y Katie Holmes eran fanáticas de la marca. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este fin de semana el mundo de la moda quedó en shock, todo por el repentino anuncia de uno de los diseñadores más prominentes y talentosos de los últimos tiempos. Hablamos de Zac Posen, el diseñador favorito de famosas como Katie Holmes, Sarah Jessica Parker y Eva Longoria, entre otras, anunció que clausurará su casa de moda y que incluso no sacará a la venta la colección primavera/verano 2020 que ya había presentado. Aunque Posen es uno de los artistas de la moda más populares y prestigiosos, los problemas financieros llegaron a su puerta y al parecer no se pudo recuperar. "La junta administrativa de la compañía tuvo que tomar esta difícil decisión después de hacer una revisión financiera del negocio", explicó la compañía en un comunicado que envió a WWD. "Estamos decepcionados con este resultado, pero no podemos continuar las operaciones [de la compañía] y pensamos que bajo estas circunstancias este proceso ordenado es lo mejor que podemos hacer". Por su parte, el diseñador publicó un sentido mensaje dirigido a su cuenta de Instagram dirigido a su equipo y a todas las personas que lo apoyaron en los últimos 15 años. "Quiero expresar mi apreciación a nuestro extraordinario equipo y a todos esos que estuvieron siempre apoyándome a mi y a la marca. Les debo mucha gratitud por su apoyo inquebrantable y su dedicación a la compañía", escribió Posen. "El equipo de directivo de la compañía trabajó muy duramente para poder navegar en este cada vez más desafiante mundo de la moda, constantemente evaluando estrategias para fortalecer nuestro perfil financiero y ponerle gasolina a nuestro crecimiento". Además de exquisitos trajes, ideales para grandes eventos o alfombras, Posen también diseñaba piezas más usables y sencillas, y también fabulosos bolsos. Lamentamos mucho que la marca del diseñador vaya a desaparecer y esperamos que le vaya muy bien en lo que decida hacer. Advertisement

Close Share options

Close View image El diseñador Zac Posen decide cerrar su casa de moda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.