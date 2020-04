El diseñador Marc Jacobs sorprende al publicar un tutorial de maquillaje ¡Wow! El diseñador no la hace nada mal By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta cuarentena ha puesto a muchos muy creativos. Hemos visto cómo muchas chicas se han puesto a hacer las cosas que normalmente se harían en el salón, otros se han volcado a la cocina y una gran mayoría ha aprovechado los días en casa para retomar su rutina de ejercicios. Lo cierto es que, gracias a las redes sociales, hemos visto la manera en que cada uno se va acostumbrando al encierro y buscando maneras de entretenerse hasta que todo esto acabe. Los famosos nos han sorprendido con las fotos y los videos que han estado subiendo a sus redes, en especial las presentadoras de televisión a quienes no les ha quedado de otra más que maquillarse y hacerse el pelo ellas mismas. Otro que sorprendió a sus seguidores fue el diseñador Marc Jacobs, quien sin pena alguna publicó un tutorial de maquillaje en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Me hice mis propias uñas con un color rojo de Marc Jacobs Beauty. No soy un manicurista y tampoco soy un gran artista de uñas, pero creo en la idea de hacerlo. Como dice Nike, ‘solo hazlo”, dice en el video prestigioso diseñador. “La perfección es solo una idea. Solo Dios es perfecto. Yo creo que la belleza viene simplemente de atreverse a hacerlo, de expresarte y de disfrutarlo”. En la publicación, podemos ver cómo Jacobs utiliza los dedos para aplicarse varios tonos de sombras usando una nueva paleta de su marca. Además de la sombra, en el video se aplicó delineador y rímel, aprovechó para dirigirse a los que lo han criticado por su manera de aplicarse maquillaje. “No soy un maquillista y a todos los haters que han estado criticándome en Instagram, diciéndome, ‘Uh trata otra vez’, ‘sigue tratando’. Saben, para mi no se trata de eso. Es realmente acerca de pasarla bien y expresarme”, dijo. “Estoy caminando en mi sala, subiendo cosas a mi Instagram y honestamente realmente me encantan los comentarios, pero estoy haciendo esto por mi. Si esto trae da alegría, pues increíble, y si no pues déjame de seguir”. Advertisement

