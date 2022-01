Muere el diseñador dominicano Peter Hidalgo en un refugio de desamparados de Nueva York El artista creó diseños para artistas como Usher, Kanye West y Nicky Minaj. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos meses, el mundo del entretenimiento se ha visto sacudido con la muerte de varios artistas muy queridos y lo mismo ha ocurrido en el mundo de la moda. Hace pocos meses que falleció el querido diseñador Virgil Abloh, encargado diseñar las colecciones para hombre de Louis Vuitton desde el 2018. Ahora nos enteramos que el diseñador Peter Hidalgo falleció el pasado 17 de enero. Aunque todavía no han salido a luz las causas de su deceso, lo más triste es que el diseñador dominicano, que tenía 53 años, pasó sus últimos días en un refugio para personas sin hogar, en la ciudad de Nueva York, según reportó WWD. De acuerdo con algunos allegados, Hidalgo se encontraba en el refugio en espera de ayuda de parte del gobierno. Desafortunadamente, esa ayuda no llegó a tiempo. En el 2006 Hidalgo hizo su debut oficial en la Semana de la moda de Nueva York, pero fue en 2010, cuando ganó el premio internacional Rising Star (Estrella emergente) del Fashion Group, cuando empezó a dar mucho más de qué hablar y a ser reconocido por la industria y muchas celebridades. El diseñador tuvo la oportunidad de vestir a Kanye West, Usher y Nicky Minaj. Incluso Scarlett Johansson llevó uno de sus diseños en la portada de la revista As If. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Peter Hidalgo Credit: Donna Ward/Getty Images Peter Hidalgo Credit: Jared Siskin/Patrick McMullan via Getty Images Diseño de Peter Hidalgo Credit: Paul Warner/WireImage for Fashion in Detroit) Según informó dicha publicación, en su país natal, el diseñador empezó creando diseños especiales para una boutique, al igual que para algunos clientes de la alta sociedad de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. También fungió como estilista, director de arte y diseño de proyectos televisivos y teatrales. Incluso también se dedicada a la decoración de interiores. ¡Descanse en paz!

