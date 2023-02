El cubano Robert Rodríguez regresa a la pasarela de Nueva York con su propuesta más artística y sostenible El diseñador presentó Koltson by Robert Rodríguez, una colección de elegantes trajes de noche inspirados en el clásico caftán y enriquecidos con la colaboraciones de varios artistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El diseñador Robert Rodríguez ha regresado a la Semana de la Moda de Nueva York con Koltson, su nuevo proyecto a caballo entre moda y arte, lujoso y sostenible. Nacido en Cuba, el modisto comenzó su carrera en la industria trabajando para Dior, después de pasar por varios primeros nombres de la moda y fundar su marca homónima, fue nombrado director creativo de Halston en 2020, donde entre otros proyectos, desarrolló una colección cápsula en colaboración con Netflix tras el éxito de la serie sobre el diseñador estadounidense del mismo nombre. Pero tras décadas de experiencia, en las que ha vestido a celebridades como Angelina Jolie, Jennifer López, Rihanna, Eva Longoria o Lady Gaga, entre otras, Rodríguez quería ir más allá del mero diseño. Robert Rodriguez diseñador cubano regresa Kolston El diseñador Robert Rodríguez. | Credit: Slaven Vlasic/Getty Images for Koltson by Robert Rodriguez Koltson es una colección de trajes de noche que apoya el trabajo de artistas y artesanos a través de diferentes colaboraciones. Para su debut, el cubano ha contado con la participación de la artista uruguaya Vicky Barranguet, quien inspirada por la visión de Rodríguez creó una serie de siete pinturas abstractas tituladas Threads. "La regla era unir nuestras fuerzas más puras para crear una pieza final a través del toque mágico de Robert", explica Barranguet. "Me encantó capturar su inspiración e historias, nuestra interacción en mi trabajo". Robert Rodriguez diseñador cubano regresa Kolston La artista uruguaya Vicky Barranguet en la presentación de Kolston by Robert Rodríguez. | Credit: Slaven Vlasic/Getty Images for Koltson by Robert Rodriguez El diseñador reinterpretó ese arte sobre su ropa, y le dio forma con bordados, pliegues, estampados y siluetas. "Me siento honrado de estar rodeado de increíbles artistas que me hacen empujar mis límites en mi trabajo. A través de las colaboraciones, mi visión cobra vida" comentó Rodríguez. Robert Rodriguez diseñador cubano regresa Kolston Credit: Raúl Tovar/ Cortesía El círculo arte-moda lo completa el ilustrador español Pepe Muñoz, quien añadió su propio toque a la colección. "Trabajar con alguien tan apasionado, amable e inspirador es un regalo. Ilustrar el hermoso arte de Vicky en los increíbles vestidos de Robert ha sido un placer y un honor", apostilló el dibujante. Robert Rodriguez diseñador cubano regresa Kolston Credit: Slaven Vlasic/Getty Images for Koltson by Robert Rodriguez A la hora de materializar Koltson, la sostenibilidad fue otro aspecto clave para el diseñador, quien ha trabajado con tejidos naturales certificados como viscosa, algodón, gasa y seda, manufacturados con altos estándares de responsabilidad. Además Rodríguez eligió confeccionar las prendas en la ciudad de Nueva York, aportando su grano de arena en la revitalización de la industria en la ciudad, algo que casi es una excepción hoy en día. Robert Rodriguez diseñador cubano regresa Kolston Credit: Raúl Tovar/ Cortesía "Quería apoyar al distrito de la moda y los proveedores, costureros y artesanos de aquí. Además la producción local te permite controlar mejor la calidad, asegura que los trabajadores se les paga un salario justo, acorta los tiempos lo que te permite fabricar a demanda, y permite una cadena más sostenible que minimiza las emisiones del transporte", comentó el creador cubano. Robert Rodriguez diseñador cubano regresa Kolston Credit: Raúl Tovar/ Cortesía La colección otoño/invierno incluye 32 looks, entre los que encontramos varias interpretaciones del icónico caftán, una prenda muy admirada también por Halston. Entre sus piezas, con precios que oscilan entre los $279 y los $3,995, destacan los vestidos de gasa con plumas bordadas, modelos decorados con papel de oro, bodies con sensuales aberturas, trajes con detalles drapeados, y los delicados estampados de varias prendas. Robert Rodriguez diseñador cubano regresa Kolston Credit: Raúl Tovar/ Cortesía El pasado noviembre pudimos ver una probadita en los premios del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA), donde Rodríguez asistió con su musa Zlata Semenko, ataviada con una de sus creaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con una paleta de colores reducida al blanco, negro y oro, la caída de las telas y las siluetas de la colección nos transportan de inmediato a noches de ensueño y glamour. ¡Bravo!

