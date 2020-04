El increíble aporte del diseñador Raúl Peñaranda en medio de esta pandemia El modisto colombiano ha confeccionado tres tipos de mascarillas. By Yolaine Díaz and Úrsula Carranza ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En estos tiempos tan difíciles en los que miles de personas han perdido sus vidas a causa del coronavirus, hemos visto que muchos se han unido para dar una mano amiga a quienes más lo necesitan, ya sea a sus vecinos, a sus familiares y hasta a desconocidos. De la misma forma, la mayoría de las marcas de belleza más importantes se han solidarizado y se han dedicado a enviar productos a trabajadores de la salud o a recaudar fondos para ayudar a los que lo necesitan. Las grandes casas de moda, al igual que muchos diseñadores no se han quedado atrás y han puesto a la disposición su equipo para hacer mascarillas u otros artículos de necesidad para los hospitales. Uno de los diseñadores que ha sacado la cara es Raúl Peñaranda, quien en este momento tiene las manos llena y todo por una buena causa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ver la necesidad que estaban enfrentando los hospitales por falta de mascarillas, el diseñador colombiano no dudó un segundo en usar sus recursos para ayudar y junto a su equipo se puso a trabajar para llevar un poco de aliento. Hablamos con él para que nos contara un poco más acerca de esta increíble iniciativa. ¿Cómo así decidiste ayudar a crear mascarillas? Por el simple hecho de que soy un ser humano, un latino con corazón y quise aportar un granito de arena para ayudar de alguna forma a combatir esta pandemia. ¿Dónde las has hecho? ¿has utilizado a tu equipo o lo has hecho con un grupo de voluntarios? Se hicieron en el estudio con un equipo que también se quiso unir a este proyecto. Todos mis vestidos de alta costura son hechos por una patronista profesional, Marina Núñez, quien hizo los patrones de las mascarillas y las confeccionó. ¿Cuántas mascarillas has creado hasta el momento y a quiénes las has donado? Se han cortado unas 8000 mascarillas y se han donado a los siguientes hospitales: Sloan Kettering, Lenox Hill, Mount Sinai y Maimonides Medical Center. ¿Cómo son las mascarillas y qué tipos has hecho? Las mascarillas son hechas de una mezcla de [telas] de algodón natural y se han hecho tres diferentes tipos, una para adultos de tela de algodón, una de plástico/vinilo para los doctores y la otra de tela antiinflamatoria para los niños. ¿Qué significado tiene para ti el poder ayudar de esta forma a combatir esta pandemia? El poder brindar tu ayuda a cualquier persona que lo necesite es algo que no tiene precio y significa todo para mi. Es el simple hecho de aprender de mis padres la gran lección que se llama, compasión. Más que un gran significado personal, quiero que sea una prueba de lo que podemos hacer todos si estamos guiados por el amor y no por el miedo. Image zoom Cortesía Image zoom Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía ¿Tienes alguna anécdota que te gustaría compartir de alguien a quien has ayudado? Claro que si, el simple hecho de ver a través de las SONRISAS de todo el personal medico que utilizó lo que hicimos es algo que te llega al corazón. Y no solo a ellos sino a los camarógrafos y reporteros que cubren las noticias. Algo que me llenó de mucha satisfacción fue regalarle mascarillas a las personas que viven en la calle. ¿Cómo te ha cambiado esta experiencia como diseñador y como ser humano? No me ha cambiado mucho como ser humano pues siempre he sido muy agradecido de las pequeñas cosas que te regala la vida todos los días. Como diseñador ha sido una reafirmación de la razón por la cual creé mi marca hace 10 años, la cual es respetuosa con el medio ambiente y libre de crueldad [animal]. Es una marca de lujo creada con humildad y compasión. Advertisement

Close Share options

Close View image El increíble aporte del diseñador Raúl Peñaranda en medio de esta pandemia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.