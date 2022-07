Este diseñador argentino se negó a vestir a Jennifer López por ser poco "distinguida" La Diva del Bronx quiso lucir uno de sus trajes, pero modificado para ser más sexy, algo que no le pareció apropiado al diseñador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dolce & Gabbana, Balmain, Versace, Valentino, Ralph Lauren, Chanel… la lista de primeros nombres de la moda que visten habitualmente a Jennifer López para sus conciertos, eventos o posados en la alfombra roja es interminable. Y a pesar de que sus looks son siempre de los más admirados, colocándose en los primeros puestos de "las mejor vestidas" en cada una de sus apariciones, parece que el estilo de la cantante y empresaria no es del gusto de todos. El diseñador argentino Roberto Piazza recordó en una entrevista para el canal América TV de Argentina, que hace unos años le dijo que no a la Diva del Bronx. Piazza,con una amplia trayectoria en su país, comentó que después de de exhibir una de sus colecciones en el Instituto argentino de Los Ángeles colaboró con un showroom en Melrose Place, Hollywood, dedicado a vestir a celebridades. A través de éste, el equipo de la también actriz le contactó para conseguir uno de sus diseños, pero modificado. "Me llamaron y me dijeron que Jennifer López quería un vestido de gasa: divino, divino, divino de gasa, muy retro, muy Hollywood, cerradísimo pero forrado. Ella quería el mismo vestido pero que yo le saque todo el forro" explicó el modisto durante la entrevista. Es decir, quería el mismo traje, pero transparente. Y es que a la nuyorican no le da ningún miedo mostrar piel, como hemos visto recientemente en su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que se puede apreciar su trasero desde todos los ángulos. Una petición que el creativo no estaba dispuesto a cumplir en ese momento, para que no afectase a su reputación. Jennifer Lopez Credit: Theo Wargo/WireImage "En otro momento de mi vida hubiera dicho que sí, pero en ese momento yo quería entrar en Hollywood para vestir a una mujer un poco más distinguida. Y si bien a mí me encanta López, yo digo: si entro ya vistiendo en pelotas a una mina, ya te clasifican mal", apuntó. Al igual que Piazza, famoso por sus diseños de gala, la mamá de Max y Emme también ha tenido. sus momentos de rebeldía como cuando se negó a actuar si no redecoraban su camerino . Jennifer Lopez diseñador argentino se negó a vestirle Credit: Noam Galai/MTV VMAs 2021/Getty Images for MTV/ViacomCBS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diseñador confirmó que López no es la única famosa a la que ha dicho que no. Lo que queda claro, es que a JLo no le faltan pretendientes para llenar su clóset, aunque hay que ser capaz de confeccionar prendas bien resistentes, que consigan aguantar sus sensuales movimientos, no vaya ser que sufra un accidente y enseñe más de los deseado.

