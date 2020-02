Mi nuevo perfume favorito es un homenaje a París Este nuevo lanzamiento recoge la esencia de la ciudad de la luz en un frasco. Te vas a morir de amor. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Igual que cambias el armario cuando desaparece la nieve y sube la temperatura, también puedes celebrar la llegada de las flores, las horas extra de sol y el romanticismo en el ambiente estrenando un nuevo perfume. Aunque todavía falten unas semanas para estar oficialmente en primavera yo ya he elegido mi nuevo favorito y su historia te va a encantar. Eau Capitale es el último lanzamiento de la firma francesa diptyque que cada año sorprende con una edición limitada irresistible y con historias de inspiración que van mucho más allá de las notas del perfume. Este año la marca fundada en París en los años 60 ha querido rendir homenaje a la capital francesa con esta nueva fragancia creada por Olivier Pescheux que mezcla el aroma a rosas con notas de bergamota, frutas del bosque y pachulí. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como cabía esperar teniendo en cuenta que la marca empezó vendiendo estampados para telas y objetos fantásticos en una tienda en Boulevard Saint Germain, la decoración de sus frascos y cajas es siempre absolutamente irresistible y casi tan importante como el perfume en sí. En este caso han colaborado con el ilustrador Pierre Marie, que ha recurrido a elementos y lugares icónicos de París, como la Torre Eiffel, arquitectura Art Nouveau tan típica de la ciudad y algunos elementos que encontraron decorando el baño de la actriz y cantante Sarah Bernhardt, como los pavos reales y elementos vegetales que puedes ver en el frasco. El perfume está ya disponible en diptyqueparis.com y las tiendas diptyque por $180 (75ml). Advertisement

Close Share options

Close View image Mi nuevo perfume favorito es un homenaje a París

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.