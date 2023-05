El desfile de Dior en Ciudad de México, lleno de celebridades, homenaje a Frida Kahlo y la artesanía mexicana La firma francesa presentó en Ciudad de México su colección crucero 2024, donde reunió a numerosas celebridades. Artesanos indígenas se encargaron de parte de la confección de las piezas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana, Ciudad de México se ha llenado de glamour exquisito con el desfile de la colección crucero 2024 de la firma Dior. La casa francesa, capitaneada por Maria Grazia Chiuri ha celebrado este show en diferentes destinos como Grecia, Marruecos o España, y en esta edición eligió la capital mexicana, un país que el propio Christian Dior admiraba por su cultura y artesanía. La muestra tuvo lugar en el colegio de San Ildefonso, donde estudió Frida Kahlo y nació su romance con Diego Rivera, ahora reconvertido en museo donde pueden apreciarse numerosos murales, clave del legado artístico mexicano. Bajo la lluvia, las modelos desfilaron a ritmo de versos y música regional, con la ranchera de Vivir Quintana Te mereces un amor con relámpagos y flores. 92 looks en los que vimos tops amplios, faldas con vuelo, trajes de tres piezas, capas, diseños andróginos, conjuntos de mezclilla, trajes que nos recordaban a los mariachis, prendas de terciopelo, cuerpos con transparencias y bordados… Desfile Dior en Ciudad de México Desfile Dior en Ciudad de México Left: Credit: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Right: Credit: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images El encaje fue uno de los tejidos protagonistas de la colección, con motivos de flores y mariposas, guipur, apliques en contraste sobre los vestidos, incluso tules bordados imitando el efecto de esta delicada tela. La sofisticación, feminidad y misticismo de Chiuri magistralmente combinados con el saber hacer de las artesanas y artesanos mexicanos. Desfile Dior en Ciudad de México Credit: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Y es que la directora creativa de Dior colaboró con artesanos locales en la elaboración de las lujosas piezas. Una muestra de respeto y reconocimiento a sus técnicas ancestrales, cultura del tejido y la creatividad de los mexicanos. La diseñadora trabajó con las comunidades indígenas Nahua, de la Sierra Norte de Puebla, los Mazatec, Chinantec, Zapotec y Mixtec, de Oaxaca y los Tzotzil de Chiapas quienes también estuvieron en el desfile, sentados en primera fila y ataviados con vestidos tradicionales realizados por ellos mismos. Los artesanos mexicanos Desfile Dior en Ciudad de México Desfile Dior en Ciudad de México Desfile Dior en Ciudad de México Left: Credit: Instagram Dior Center: Credit: Instagram Dior Right: Credit: Instagram Dior Frida Kahlo fue la principal inspiración para Chiuri, quien también conversó con Circe Henestrosa, curadora de la exposición Frida Kahlo Beyond Appearances, y visitó la Casa Azul, residencia de la artista. Allí pudo conocer de cerca su vestuario repleto de prendas tradicionales mexicanas como el traje de Tehuana o el huipil y símbolos importantes para la pintora, como la mariposa. Desfile Dior en Ciudad de México Credit: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Este insecto representa la transformación, liberación y creatividad. "El aspecto más impactante de su historia es que superó todo a través del arte", resaltó Chiuri en su visita. Desfile Dior en Ciudad de México Desfile Dior en Ciudad de México Left: Credit: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Right: Credit: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images De hecho la mariposa estuvo ampliamente representada, en joyería, como estampado, dorados y hasta en piezas doradas para adornar los peinados de trenzas de las modelos. La colección evoca la idea de identidades multifacéticas, y muchos diseños reflejaban el estilo emblemático de la icónica artista. Desfile Dior en Ciudad de México Credit: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Uno de los momentos más impactantes fue el gran final, cuando aparecieron 20 modelos portando vestidos blancos del archivo Dior bordados en rojo con diferentes mensajes reivindicativos feministas como "mi vida es mía", "la patria duele", "viva mi vida" y otro diseño cubierto de insultos como "floja, exagerada, tonta, inútil u ofrecida"; hechos en colaboración con la artista visual mexicana Elina Chauvet, cuyo trabajo lucha contra la violencia de género y reclama la importancia de las mujeres víctimas de feminicidio o desaparecidas en el país. Al desfile asistieron numerosas celebridades como Yalitza Aparicio, Christian Serratos, Rachel Zegler, Alicia Keys, Aislinn Derbez, Karla Souza, Naomi Watts, Andrea Chaparro o Esmeralda Pimentel entre otras artistas. Desfile Dior en Ciudad de México Desfile Dior en Ciudad de México Desfile Dior en Ciudad de México Left: Credit: Manuel Velasquez/Getty Images For Christian Dior Center: Credit: Manuel Velasquez/Getty Images For Christian Dior Right: Credit: Manuel Velasquez/Getty Images For Christian Dior La relación de Dior con México se remonta a 1947, cuando Christian Dior, apasionado de la artesanía, le dedicó uno de sus vestidos al país bautizándolo con su nombre. Después llegaron los modelos Acapulco y Soirée à Mexico, la relación comercial con el complejo de El palacio de Hierro y las embajadoras locales como María Félix. Desfile Dior en Ciudad de México Credit: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros directores creativos de la Maison, como Marc Bohan o John Galliano se inspiraron en este país para sus colecciones y la propia Maria Grazia Chiuri hizo referencia a las escaramuzas mexicanas, mujeres jinete que compiten en rodeos, en una de sus colecciones. Ahora, con la celebración de este increíble desfile en Ciudad de México, se cierra un círculo donde la más alta moda y la artesanía mexicana quedan entrelazados para siempre.

