Diez vestidos veraniegos por menos de $40 Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería vestidos verano target cider Credit: Cortesía de las marcas Inspírate con estos trajes fabulosos para tus próximas salidas de verano. ¡Todos están a buen precio! Empezar galería Toque femenino vestidos verano target Credit: Cortesía Este vestido blanco muy romántico es perfecto para día y noche. Flutter Sleeve Dress, de Knox Rose. $34.99. target.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Colores vivos Vestidos verano tjmaxx Credit: Cortesía Impacta con esta alternativa de corte sofisticado y estampado blanco y anaranjado. Puff Sleeve Printed Midi Dress, de Julia Jordan. $34.99. tjmaxx.com 2 de 10 Ver Todo Midi violeta vestidos verano target Credit: Cortesía Marca tendencia con este vestido de mangas abullonadas cómodo y juvenil. Elbow Sleeve Eyelet Dress, de A New Day. $29.99. target.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Traje ceñido vestidos verano cider Credit: Cortesía Presume de tus curvas con este vestido de estampado florido con espíritu vintage. Flower Pattern Knitted Cami Dress, de Cider. $24.00. shopcider.com 4 de 10 Ver Todo Uniforme veraniego vestidos verano target Credit: Cortesía Nunca querrás parar de usar este maxidress cómodo que hace juego con todo. Flutter Sleeveless Dress, de A New Day. $29.99. target.com 5 de 10 Ver Todo Halter abstracto Vestidos verano tjmaxx Credit: Cortesía Fresco y femenino, una opción fácil para los días de paseo. Linen Side Bow Trapeze Dress, de Bella Ambra. $24.99. tjmaxx.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Día de picnic vestidos verano target Credit: Cortesía Nos encanta este vestido simple y ligero de tela gingham. Puff Short Sleeve Dress, de A New Day. $25.00. target.com 7 de 10 Ver Todo Básico esencial Vestidos verano tjmaxx Credit: Cortesía Un vestido camisero clásico que puedes lucir en muchas ocasiones nunca debe faltar en tu closet. Elbow Sleeve Tie Front Dress, de Eliza J. $29.99. tjmaxx.com 8 de 10 Ver Todo Bohemio chic vestidos verano target Credit: Cortesía Un diseño divertido y clásico para llevar en cualquier ocasión. Flutter Short Sleeve Dress, de Knox Rose. $32.99. target.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Para tu cita vestidos verano cider Credit: Cortesía Añádele unas sandalias divinas y estarás lista para una noche romántica. Floral Mini Dress, de Cider. $24.00. shopcider.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

