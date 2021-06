Diez productos para combatir el acné a cualquier edad Por Laura Acosta Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería acné productos belleza piel Credit: Getty Images Los problemas con el acné pueden permanecer hasta mucho después de la adolescencia, pero no hay que darse por vencido. Aquí te tenemos todos los mejores productos para prevenirlo y poder lucir tu rostro con confianza. Empezar galería Mascarilla potente acné productos belleza piel Credit: Cortesía Elimina toxinas e impurezas con este tratamiento que previene grasa y calma la irritación. Sebum Clearing Mask, de Dermalogica. $49.00. ulta.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Uso diario acné productos belleza piel Credit: Cortesía Un limpiador facial efectivo es esencial para prevenir el acné. Prueba esta fórmula perfecta para las de piel sensible. Effaclar Medicated Gel Cleanser, de La Roche-Posay. $14.99. ulta.com 2 de 10 Ver Todo Retinol poderoso acné productos belleza piel Credit: Cortesía ¡El retinol no es solo para prevenir arrugas! Este ingrediente también puede mejorar la apariencia de las cicatrices del acné. Resurfacing Retinol Serum, de CeraVe. $19.99. ulta.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Simple y efectivo acné productos belleza piel Credit: Cortesía La exfoliación es importante para eliminar el acné, pero debes evitar tratamientos abrasivos. Prueba un exfoliante suave como este de ácido glicólico. Glycolic Acid 7% Toning Solution, de The Ordinary. $8.70. ulta.com 4 de 10 Ver Todo Terapia de luz acné productos belleza piel Credit: Cortesía La tecnología LED es lo último del skincare y la luz azul elimina bacterias en los poros. ESPADA Blue Light Acne Treatment Device, de FOREO. $140.00. currentbody.com 5 de 10 Ver Todo Fórmula única acné productos belleza piel Credit: Cortesía Aparte de ácido salicílico y niacinamida, este tratamiento ligero de gel también tiene pimienta de monje, un ingrediente innovador en el mundo del skincare. DRx Blemish Solutions™ Acne Eliminating Gel, de Dr. Dennis Gross Skincare. $40.00. sephora.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aceite opulento acné productos belleza piel Credit: Cortesía Este producto de lujo es súper popular entre las mujeres que sufren de acné hormonal. U.F.O. Ultra-Clarifying Face Oil, de Sunday Riley. $80.00. sephora.com 7 de 10 Ver Todo Piel divina acné productos belleza piel Credit: Cortesía Dos en uno: un humectante sedoso para la noche y un tratamiento de ácido salicílico para combatir el acné. Clear Improvement Pore Clearing Moisturizer with Salicylic Acid, de Origins. $36.00. sephora.com 8 de 10 Ver Todo Tratamiento instantáneo acné productos belleza piel Credit: Cortesía Lo más importante para que no se empeore un grano es que no lo toques. Estos parches ayudarán a curar una erupción nueva. Salicylic Acid Acne Healing Dots, de Peace Out. $19.00. sephora.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Glow natural acné productos belleza piel Credit: Cortesía ¿Sabías que el CBD tópico puede ayudar con el acné? Prueba estos productos que te dejarán radiante. Acne Aftermath Kit, de Truly Beauty. $75.65. trulybeauty.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

