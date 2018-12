Jomari Goyso: "Me cuesta mucho admirar a las celebridades por su estilo"

Después de la presentación de su libro, Desnudo, aprovechamos la visita del colaborador de televisión Jomari Goyso para hablar sobre estilo, celebrities, moda y belleza, en el sentido más amplio y profundo de la palabra. No te lo pierdas.

“Me cuesta mucho admirar a las celebridades por su estilo”, ha reconocido. “Porque las celebridades independientemente de si las quiera o no son un producto creado, son un negocio creado. Siempre he trabajado en ese mundo orgullosamente, pero es un producto y entonces me cuesta porque sé que hay mucho dinero detrás […] ¡Claro que se ven espectaculares! [Pero] admiro más a la gente que no son conocidos pero tienen un estilo personal”.

Pero no todo ha sido glamour y flashes en su vida. Cómo él mismo ha reconocido, viene de una familia humilde y las alfombras rojas llegaron mucho más adelante en su vida.

“Como he crecido en un pueblo, en una familia de agricultores y ganaderos, no recuerdo haber tenido alrededor revistas de moda nunca”, recuerda sobre sus referentes de estilo. “Creo que mi abuela fue la que más me impactó por su estilo. Siempre iba con unos colores y unos vestidos, tenía un estilo muy marcado. Llevaba un moño italiano siempre, joyas que brillaran, no de lujo porque no tenía dinero, pero que brillaran”.

El experto en moda y belleza que empezó en el mundo del espectáculo como peluquero y maquillador de la cantante Alaska en los años 80, ha reconocido que solo es fan de los diseñadores que tienen una voz y estilo únicos, como el dominicano Oscar de la Renta.

“Nunca amaré a un diseñador que sienta que copia a otros o que no tiene su propia voz. Si Oscar de la renta era mi favorito. Estuviéramos donde estuviéramos veíamos un vestido y sabíamos que era de él”, dice.