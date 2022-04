Entérate de cuál es el secreto casero de Diane Guerrero para combatir las manchas en las axilas La actriz se unió a la marca Love Beauty Planet para promover su nueva colección de jabones líquidos y también para promover la sostenibilidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diane Guerrero es una de las actrices latinas más talentosas de Hollywood y ha sabido muy bien representarnos en el mercado anglosajón. Además de ser carismática y solidaria, Guerrero también goza de una belleza incomparable y eso la hace sobresalir donde quiera que va. Es por eso por lo que sus fanáticas lo pierden oportunidad de pedirle tips y consejos de belleza. Nosotras tuvimos la suerte de hablar con ella, no solo acerca de su nuevo proyecto, sino también de algunos de sus secretos de belleza infalibles. "Me uní con Love Beauty and Planet porque en realidad se alinea mucho con mis valores y quien soy yo. Yo soy una persona que me gusta mantenerme bien. Mi mamá me enseñó a siempre cuidarme. [Me decía], si se estaba cayendo el techo, está bien, pero cuídese usted mija'", cuenta la actriz colombiana. "A mi me alegra tener un producto que son geles de baño hechos a base de planta. Son orgánicos, huelen riquísimo y lo que tiene no compromete el olor o las burbujas. Con esta colección de jabones líquidos de baño elaborada con ingredientes como vitamina C, kiwi, péptidos, niacinamidas y agua de coco, entre otros ingredientes excelentes para el cuidado de la piel, la marca está celebrando el Mes de la tierra junto a la actriz. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Yo me estoy moviendo a un camino que es más sostenible, quiero ser más amigable con el [medio] ambiente", confiesa la autora del libro In the Country We Love. "[Ahora] para mí, parte de mi cuidado personal es usar productos que son sostenibles, que son buenos para el cuerpo, pero que también son buenos para el planeta". Diane guerrero, love beauty and planet Credit: Cortesía Además de estar enfocada en llevar una vida más sostenible, la actriz no deja a un lado el cuidado de su piel y cabello, y para hacerlo no olvida los trucos caseros que aprendió de su mamá. "Me gusta hacer muchos de mis remedios en casa. Los limones que uso para comer los dejo en el fregadero para también usarlo en mis cutículas o para lavar mejor los platos. O me llevo el limón a la bañera y lo uso para las manchas de las axilas. Ya eso viene desde mi abuelita y mi mamá", explica la actriz. "Mi mamá me enseñó [una receta] de yogurt griego, una cucharadita de miel y una pastilla de acetaminofén para el acné. Si no tengo el acetaminofén, [uso] avena. Eso me lo echo en la cara y lo dejo ahí por un tiempo y me desinflama".

