Diana Flores rompe barreras como la primera embajadora de Under Armour del fútbol bandera La medallista mexicana de flag football nos sigue sorprendiendo, ahora a través de la moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que la conocimos en su comercial icónico del Super Bowl LVII junto a su familia, la campeona del fútbol bandera Diana Flores se ha convertido en todo una estrella en el mundo deportivo. Ahora, Flores se está uniendo al mundo de la moda atlética con Under Armour y se convierte en la primera atleta de su deporte en firmar un acuerdo con la marca. "Ser nombrada embajadora mundial de Under Armour no solo es un gran honor para mí, sino también un hito importante para el flag football, que esperamos ocupe un lugar central en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028", dijo Flores en un comunicado de la marca. Diana Flores Credit: Cortesía de Under Armour Flores también mencionó que está "emocionada de trabajar con el equipo de Under Armour para hacer crecer este deporte, inspirar a mujeres y niñas a alcanzar sus sueños y seguir luchando por la igualdad en el deporte femenino". Lo mejor de todo es que la colaboración entre la capitana del equipo nacional de méxico y la marca apoyará al equipo de flag football Red Pandas del orfanato de la Ciudad del Refugio en Puerto Nuevo, Baja California. Diana Flores Credit: Cortesía de Under Armour SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De la mano de Under Armour, Flores brindará material deportivo y clínicas del deporte a los jóvenes y niños de la institución para mejorar sus habilidades en esta disciplina.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Diana Flores rompe barreras como la primera embajadora de Under Armour del fútbol bandera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.