Celebra el Día de la Tierra con una sonrisa gracias a estos labiales sostenibles Ingredientes cultivados de manera sostenible, empaques reciclados o envases reutilizables son algunas de las formas en las que estos productos colaboran en la protección de la naturaleza. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo 22 de abril se celebra el día Internacional de la Tierra y puedes mostrar tu apoyo ¡pintándote los labios! Con la retirada de las mascarillas cada vez en más lugares y la llegada del buen tiempo, seguro que te apetece mostrar tu mejor sonrisa. Hoy en día, con la cantidad de marcas que apuestan por la sostenibilidad, no te será difícil encontrar un labial que aporte su granito de arena para contaminar menos el planeta. Estos son cuatro de nuestros favoritos, para que elijas el que más se adapte a tus gustos. Labios sostenibles Credit: ShotPrime/ Moment/ Getty Images Formato clásico El pintalabios Icon de Fenty está disponible en 7 tonos nude y 3 rojos, todos en una textura cremosa que mima tus labios, con pigmentos duraderos y acabado semi mate. ¿Lo mejor? Podrás reutilizar la carcasa del labial una y otra vez porque es rellenarle y ahora, además de en el clásico oro rosa, también está disponible en negro mate, un color elegante que combina con todo. Esto te da la flexibilidad de volver. Ordenar tu tono favorito o explorar con otros de los colores disponibles, a la vez que eres consciente del impacto que tu pintalabios vacío causaría en el medioambiente. Labios sostenibles Credit: Cortesía Icon Semi-Matte Refillable Lipstick set, en Pose Queen, de Fenty. $32. fentybeauty.com Bálsamo mulitusos Este bálsamo combina propiedades del cuidado de la piel, como ingredientes botánicos hidratantes, péptidos y un complejo propio con extracto de tulipán que suaviza la piel y da luminosidad; con un color que sirve para usar en labios y mejillas. La firma apoya las prácticas circulares de las granjas de tulipanes holandesas y, como para extraer sus propiedades no necesita que las flores sean perfectas, emplean bulbos que de otra forma serían descartados. En cuanto a sus empaques, los tubos están hechos de un material llamado Picea, que emplea madera reciclada y proviene en un 95% de fuerte renovables, reduciendo su huella de carbono un 40%. Además, el cartón de sus cajas es reciclado y reciclable. Labios sostenibles Credit: Cortesía Tulip Tint Lip & Cheek Balm, en Petal Pink, de Bloomeffects. $29. bloomeffects.com Sin residuos Este brillo intenso ligero y sin color, resalta la belleza natural de tus labios y los mantiene hidratados durante todo el día. Un brillo que nutre, suaviza, protege y fija la humectación gracias a sus extractos de semillas de girasol, manteca de mango y ácido hialurónico. Cuando lo compras, recibes -en un paquete reutilizable- el envase y producto para tres meses, si además eres miembro de la marca, recibes también recambios. Cuando pasan esos tres meses, retornas el envase, de acero inoxidable, a la marca. Ellos lo limpian, esterilizan y lo vuelven a utilizar; y reciclan el aplicador. Este brillo de labios está materializado con un 94% menos de plástico que uno regular, y reduce también su huella de carbono. Labios sostenibles Credit: Cortesía Zero Waste Glossy Lip Butter, de Izzy. $36 la compra única (sin membresía). yourizzy.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para todas las pieles Además de su fórmula con cinco aceites nutrientes (albaricoque, aguacate, frambuesa, rosa moqueta y ricino) que suaviza y protege tus labios, esta fórmula limpia y vegana es apta incluso para las pieles más sensibles siguiendo las pautas de la Asociación Nacional del Eczema. El envase está hecho con un 50% de plástico reciclado y la marca aspira a aumentar este porcentaje a un 100% para el año que viene. Labios sostenibles Credit: Cortesía ShineOn Lip Jelly, en Wild, de Tower 28. $15. tower28beauty.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Celebra el Día de la Tierra con una sonrisa gracias a estos labiales sostenibles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.