Regalos de última hora para celebrar el Día del Padre Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Regalos dia del padre suero cabello Credit: Hispanolistic/ Getty Images Aunque lo más importante es demostrarles nuestro amor, nunca está de más hacer un buen regalo para celebrar a los padres. Si no has encontrado nada todavía, aquí van nuestras sugerencias para acertar con papá el próximo 18 de junio. Empezar galería Casual y elegante Regalos dia del padre Credit: Cortesía "El henley es un tipo de camiseta que no pasa de moda y que los papás más casual aman. Este está confeccionado en lino, y se convertirá en su prenda preferida pues combina con todo, dándole un toque distinguido a su atuendo informal". Kika Rocha, directora de moda y belleza. Harrison Henley Linen, de Naked Cashmere. $165. nakedcashmere.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Set completo Regalos dia del padre Credit: Cortesía "En un práctico tamaño viaje, este set incluye lo básico para impresionar: champú fortificante, acondicionador lujoso, un jabón para el cuerpo y un perfume corporal en spray. Todo con una esencia muy masculina". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza. Sweet Tobacco & Spiced Vanilla Grooming Giftset, de 18.21 Mand Made. 1821manmade.com 2 de 8 Ver Todo Afeitado perfecto Regalos dia del padre Credit: Cortesía "Esta crema de afeitado tiene una textura rica y untuosa que permite que la cuchilla se deslice por el rostro de tu padre con suavidad y precisión. Formulado con aloe vera para pieles sensibles, protege e hidrata". Laura Acosta, escritora de moda y belleza. UltraProtect Men's Shave Cream, de eos. $627. walmart.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio A la salud de papá Regalos dia del padre Credit: Cortesía "Mi papá ama brindar en ocasiones especiales y este cognac es perfecto para él. Es suave, equilibrado y rico en notas amaderadas con toques florales y de canela. Me encanta su profundo tono cobrizo y que es buenísimo para preparar un delicioso cóctel con limonada". Leonela Taveras, productora digital. Cognac D'Ussé Vsop. $56.97. wine.com 4 de 8 Ver Todo Orgulloso de su cabello Regalos dia del padre Credit: Cortesía "Algunos hombres pierden vitalidad y volumen en su cabello, igual que las mujeres. Este suero está formulado con extracto de amla, rica en ácido oléico, vitamina E y C, y con aceite de jazmín y girasol, ingredientes que fortalecen y reparan el cabello además de nutrir el cuero cabelludo". Kika Rocha, directora de moda y belleza. Suero fortalecedor Fortifying Hair Serum, $70, de Ranavat. ranavat.com 5 de 8 Ver Todo Cuidados básicos Regalos dia del padre Credit: Cortesía "Cada vez más hombres se cuidan con cosméticos que miman su piel. Este set incluye una leche limpiadora que elimina las impurezas con suavidad y una mascarilla purificante y exfoliante. Un duo perfecto para iniciarse en el skincare". Laura Acosta, escritora de moda y belleza. Great for Guys Daily Essentials, de Avya. $36. avyaskincare.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Esencia de caballeros Regalos dia del padre Credit: Cortesía "Mi padre es un coleccionista de perfumes y este producto está en su lista de favoritos. Su olor magnético en el que se destacan las notas de damasco rosa, cedro negro y naranja picante, es ideal para sumar elegancia y sofisticación a su estilo moderno y súper masculino", Leonela Taveras, productora digital. Perfume East 12th de ASH by Ashley Benson. $80 el frasco de 50 ML. ashbyashleybenson.com 7 de 8 Ver Todo Mensaje directo Regalos dia del padre Credit: Cortesía "Además de proteger su cabeza del sol, las gorras se han convertido en un accesorio imprescindible. Demuéstrale tu cariño con esta de color verde militar decorada con el mejor "título" del mundo, el de papá". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza. Gorra estilo béisbol, de Goodfellow & Co. $17. target.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

