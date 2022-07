¡Celebra el Día Nacional del Pintalabios con nosotras! Estos son los labiales favoritos de la redacción Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Día Nacional Pintalabios 2022 favoritos redacción Credit: Cortesía Mates, satinados, líquidos, veganos... existen labiales para todos los gustos y de todos los colores. El equipo de People en Español comparte cuáles son sus preferidos en este momento. ¿Te unes a la celebración? Empezar galería Pieles sensibles Día Nacional Pintalabios 2022 favoritos redacción Credit: Cortesía "Lo llevo usando años, después de que se me desataron alergias y todo lo que me ponía en la cara me provocaba ardor y picazón. Este labial —un regalo de cumple de mi amiga, la Dra. Maribel Pedrozo, que es esteticista médica en Miami— no me provoca ninguna reacción. Y aunque es caro, le saco el jugo: lo uso como labial, colorete y hasta sombra para los ojos. ¡Tres en uno y cero picazón!". María Morales, Editora Ejecutiva. Addict Lacquer Stick, en Poisonous, de Dior. $42. dior.com 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Sin retoques Día Nacional Pintalabios 2022 favoritos redacción Credit: Cortesía "Mi mejor aliado durante la pandemia ¡y todavía! Nunca se corre y además te dura todo el día. No hay que preocuparse por retocarse. La fórmula no reseca tus labios aunque sea de larga duración". Kika Rocha, Directora de Moda y Belleza. Super Stay 24 2-Step Long Lasting Liquid Lipstick, en Sultry Amber, de Maybelline. $7.99. walmart.com 2 de 11 Ver Todo Aliado veraniego Día Nacional Pintalabios 2022 favoritos redacción Credit: Cortesía "Es superhidratante y deposita la cantidad perfecta de color. Es ideal para los días de verano". Yolaine Díaz. Editora de Moda y Belleza. Crushed Liquid Lip, en Give a Fig, de Bobbi Brown. $32. bobbibrown.com 3 de 11 Ver Todo Anuncio Acabado perfecto Día Nacional Pintalabios 2022 favoritos redacción Credit: Cortesía "Me encanta en cualquier color. Son mate pero no te resecan los labios y duran todo el día. #obsessed". Nohelia Castro, Editora Online. Matte Revolution Lipstick, en Pillow Talk, de Charlote Tilbury. $34. sephora.com 4 de 11 Ver Todo Inspiración latina Día Nacional Pintalabios 2022 favoritos redacción Credit: Cortesía "El morado es uno de mis colores favoritos, así que me atrajo este color tan intenso. Es mate pero no reseca tus labios como los de otras marcas, lo que hace que lo ame aún más. Es de una pequeña marca creada por una latina, así que con cada compra ayudas a alguien a seguir viviendo su sueño". Mirtle Peña Calderón, Editora People Chica. Pintalabios Full of Love, de La Más Bonita Cosmetics. $13.99. lamasbonitashop.com 5 de 11 Ver Todo Toque natural Día Nacional Pintalabios 2022 favoritos redacción Credit: Cortesía "Me gusta porque no es tan brillante. A mí que no uso maquillaje me funciona mucho, da un toque lindo a mis labios". Carole Joseph, Editora de Entretenimiento. Pop Splash, en Air Kiss, de Clinique. $15. clinique.com 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Opción recargable Día Nacional Pintalabios 2022 favoritos redacción Credit: Cortesía "Ahora mismo diría que el labial de Rose Inc. en el tono poetic, me encanta la fórmula cremosa y es duradero sin ser mate". Laura Acosta, Escritora de Moda y Belleza. Satin Lip Color Rich Refillable Lipstick, en Poetic, de Rose Inc. $28. roseinc.com 7 de 11 Ver Todo Textura cremosa Día Nacional Pintalabios 2022 favoritos redacción Credit: Cortesía "Es cremoso pero no se corre ¡y dura mucho! Además deja los labios suaves, no reseca". Mayra Mangal, Editora Online. Rouge Essentiel Creme Lipstick, en Rouge Éclatant, de Laura Mercier. $34. lauramercier.com 8 de 11 Ver Todo Va con todo Día Nacional Pintalabios 2022 favoritos redacción Credit: Cortesía "Adoro este labial porque el color es absolutamente increíble. Puede combinarlo con casi todo y me encanta que puedo jugar aplicándolo a capas, creando más o menos intensidad. Estos pintalabios tiene aceites naturales que hidratan los labios para que no se corten". Karla Montalván, Escritora People Chica. Pintalabios, en Velvet, de Artistry Signature Color. $26. amway.com 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Clásico infalible Día Nacional Pintalabios 2022 favoritos redacción Credit: Cortesía "¡Un pintalabios rojo es obligatorio en tu bolsa de maquillaje! Aunque no estés "producida", te hará lucir como si lo estuvieras siempre. Este lápiz me encanta porque es dos en uno: lápiz y colorete, lo que lo hace fácil y práctico de llevar", Isis Sauceda, Escritora en Los Ángeles. Velvet Matte Lip Pencil, en Mysterious Red, de Nars. $27. nars.com

Elección consciente

Credit: Cortesía "Siempre ando buscando marcas veganas y libres de crueldad animal. Estos labiales, además de durar muchísimo, contienen aceite de argán y dejan mis labios hidratados por horas. Tengo la piel seca e incluso lo uso como bálsamo". Pilar Sopeséns, Editora de Moda y belleza. Color Squad Cream Lipstick, en Seoul Sista, de Joah Beauty. $5.99. joahbeauty.com

