Celebra el Día Nacional de la Fragancia con estas nuevas y deliciosas esencias

El 21 de marzo, recién estrenada la primavera, se celebra este día perfecto para probar nuevos aromas como los que te proponemos. ¡Encuentra el que más se adapte a tu personalidad!

Atrevimiento femenino

Este perfume combina notas de rosa centifolia y rosa de Damasco con acordes de intensa grosella negra y bergamota. Sì Passione Éclat Eau de Parfum, de Armani. $135 el frasco de 100 ml.sephora.com

Esencia mediterránea

Transpórtate a la Costa Azul francesa con sus notas de mimosa dorada, pomelo y nardo. Una mezcla sensual que evoca el sol de los países bañados por el Mediterráneo. Mediterranean Honeysuckle Mimosa, de Aerin. $135. aerin.com

Espíritu chic

Para celebrar el décimo aniversario de su ióonica fragancia La vie est belle, la marca francesa lanza esta edición limitada más sensual con notas de iris y pachuli en un precioso frasco con brillos. Oui La Vie Est Belle, de Lancôme. $102. lancome-usa.com

Sinfonía exótica

La calidez de la orquídea y el ámbar se mezcla con la vainilla y el almizcle en una fragancia lista para seducir. Golden nectar, de Nest New York. $78. nestnewyork.com

Poema olfativo

Este perfume se creó para celebrar el 250 aniversario del famoso empresario del cristal Baccarat. Con notas de jazmín, azafrán, cedro y ámbar gris, permanece en tu piel como una brisa fresca y radiante. Baccarat Rouge 540, de Maison Francis Kurkdjian. $325. nordstrom.com

Entrada dramática

Si amas los aromas intensos y femeninos, este es tu perfume. Con notas de pimienta blanca picante, madera y cuero negro ruso. Una creación extravagante y dramática. Rose de Russie, de Tom Ford. $270. macys.com

Poder natural

Con alcohol de azúcar de caña orgánico, vainilla de Madagascar, jugoso pomelo, lima fresca y madera de cedro. Un cóctel para mejorar tu estado de ánimo y cuidar tu piel. Vanilla Grapefruit, de Lavanila. $48. lavanila.com

Fresca y ligera

Déjate envolver por el aroma burbujeante de la grosella negra, el sándalo embriagador y la rosa de Bulgaria con este perfume coqueto y perfecto para cualquier momento del día. Blush Scent, de Mary Kay. $36. marykay.com

Viaje nostálgico

¿Recuerdas aquellas vacaciones junto al mar cuando tu madre te untaba en protector solar con aroma a coco? Revive ese momento, mucho más glamoroso, con esta fragancia desarrollada por los perfumistas mexicanos Carlos Huber, de Arquiste, y Rodrigo Flores-Roux. Vacation, de Vacation Sunscreen Company. $60. nordstrom.com

Floral y delicada

Una combinación de lirio rosa con exótica fruta de la pasión y una base de almizcle dan como resultado esta fragancia alegre y sensual. Dolce Lily, de Dolce & Gabbana. $82. sephora.com

