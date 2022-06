Celebra el Día Nacional del Esmalte de Uñas con estos colores perfectos para el calor Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Día nacional esmalte de uñas Credit: Martin Novak/ Getty Images Suben las temperaturas, nos ponemos sandalias y toca presumir de uñas pintadas. Súmate a la tendencia de los colores alegres con estos tonos y luce manicura y pedicura a la última. Empezar galería 1, 2, 3, ¡splash! Día nacional esmalte de uñas Credit: Cortesía Con un 80% de ingredientes naturales, incluyendo caña de azúcar, este tono azul turquesa es ideal para la temporada y tiene un acabado brillante que dura hasta 6 días. Esmalte, en Girl, Bye!, de Lottie. $4.97.walmart.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio En la onda Día nacional esmalte de uñas Credit: Cortesía Diviértete con la colección dedicada e inspirada por esta película mítica de los años 90, con super pigmentados tonos como este anaranjado, que llenarán tus uñas de color y de cierta nostalgia. Esmalte, en Let's Do a Makeover, de la colección Clueless de Morgan Taylor. $9.50. ulta.com 2 de 10 Ver Todo Viaje al paraíso Día nacional esmalte de uñas Credit: Cortesía Transpórtate a la isla de Mykonos con este set que incluye los clásicos colores griegos, azul y blanco, y pegatinas en forma del ojo protector famoso en esa región. Set Made In Mykonos, de Nails Inc. $16. sephora.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Brillo sin fin Día nacional esmalte de uñas Credit: Cortesía El acabado perlado y brillante de la colección de verano de OPI nos ha enamorado. ¡Este verde lima te refresca de solo mirarlo! Esmalte, en Make Rainbows, de OPI. $10.79. amazon.com 4 de 10 Ver Todo Uñas amorosas Día nacional esmalte de uñas Credit: Cortesía Esta colección en colaboración con los Osos amorosos te recordará a tu infancia con sus tonos pastel, que tanto se llevan. Además de encantadores colores con coquetos nombres, también cuenta con pegatinas y uñas postizas con referencias a los peludos amigos. Esmalte, en Grumpy Bear, de Care Bears x Lights Lacquer. $11. lightslacquer.com 5 de 10 Ver Todo Toque neón Día nacional esmalte de uñas Credit: Cortesía De inspiración retro pero con un toque moderno, este llamativo tono amarillo convertirá tus uñas en el centro de atención. Esmalte Dare To Wear, en Mellow Yellow, de Lechat Nails. $5.50. lechatnails.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sirena iridiscente Día nacional esmalte de uñas Credit: Cortesía ¿Quién no ha imaginado nunca ser una sirena? Haz tus sueños casi realidad con este esmalte con brillos perlados e iridiscentes en un tono que nos recuerda al encanto del mundo submarino. Esmalte Mermaid Magic, en Charms, de L.A. Colors. $1.98. walmart.com 7 de 10 Ver Todo Clásico infalible Día nacional esmalte de uñas Credit: Cortesía ¿Qué sería de nosotras sin un esmalte fucsia en el tocador? Alegre y favorecedor, este tono sienta bien a cualquiera y es sinónimo de verano. Esmalte, en Isle See You Later, de Essie. $9. target.com 8 de 10 Ver Todo Nude perfecto Día nacional esmalte de uñas Credit: Cortesía Llévalo solo o como base para obtener unas uñas igualadas en tono y textura. Con péptidos, biotina y ácidos AHA, este tono natural rellena las grietas y alisa la superficie protegiendo tus uñas. Corrector y tratamiento Camo-Nude, de Deremelect. $18. dermelect.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Acabado profesional Día nacional esmalte de uñas Credit: Cortesía Con este kit tienes todo lo que necesitas para lucir una manicura de gel como si acabases de salir del salón, con lámpara de led incluida. LED Soft Gel Starter Kit, de Red Carpet Manicure. $99.99. ulta.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

