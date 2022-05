Presume de bucles el próximo Día Nacional del Cabello Rizado con estos productos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dia nacional cabello rizo Credit: CoffeeAndMilk/ Getty Images Desde ondas sueltas a rizos ensortijados, el próximo 2 de mayo se celebra el Día del Cabello Rizado. Pon los tuyos a punto con nuestra selección ¡y presume de pelazo! Empezar galería Limpieza sin peso Día nacional pelo rizo Credit: Cortesía Limpia en profundidad y mantiene la hidratación gracias a su contenido en ácido hialurónico y aceite de ricino. Elvive Dream Lengths Curls Micellar Sulfate-Free Shampoo, de L'Oréal Paris. $9.99. target.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Herencia dominicana Día nacional pelo rizo Credit: Cortesía Esta marca comparte con el mundo los secretos y métodos de la República Dominicana para cuidar el cabello y favorecer su crecimiento, como este aceite ligero que humecta el pelo y el cuero cabelludo además de suavizar las fibras, dar volumen y mantenerlo sano. Dominican Forbidden Oil, de Bomba Curls. $21.99. target.com 2 de 10 Ver Todo Aliado customizable Día nacional pelo rizo Credit: Cortesía Con aceite de coco, de murumuru y ricino jamaincano, esta mascarilla está formulada para pelo ensortijado y se puede personalizar con sus boosters. Coily Hair Mask Base with Murumuru Butter, de Function of Beauty. $9.99. target.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Accesorio especial Día nacional pelo rizo Credit: Cortesía Diseñado para el cabello rizado, esta peineta es súper resistente y mantendrá tus rizos en su sitio además de darle un toque chic a cualquier atuendo. Made for Curls Styling Pin, de Ouidad. $18. ouidad.com 4 de 10 Ver Todo Anticaspa Día nacional pelo rizo Credit: Cortesía Sean como sean tus rizos pueden verse afectados por la caspa. Mantén tu cuero cabelludo y tu melena hidratados y libre de este problema con este champú específico. Anti-Dandruff Shampoo Curl Moisture, de bhs. $7.98. walmart.com 5 de 10 Ver Todo Crema completa Día nacional pelo rizo Credit: Cortesía Con aceite de oliva y jojoba, esta crema repara los daños internos y externos del cabello pero también hidrata, realza y define los rizos, libra del frizz y protege del calor. Curls Defining Cream, de Climaplex. $9.99. target.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Definición saludable Día nacional pelo rizo Credit: Cortesía Su fórmula vegana con ingredientes como té negro y extracto de rosa, realza los rizos, los hidrata y libra del frizz además de mantenerlos definidos y hermosos. Curl Define Care Gel, de Rë Zo. $35.96. rezohaircare.com 7 de 10 Ver Todo Bruma refrescante Día nacional pelo rizo Credit: Cortesía Devuelve la vida a tus rizos y alarga su definición entre lavados con esta bruma ligera repleta de ingredientes botánicos que devuelve la definición e hidratación sin dejar residuos. Spray Hype It Up, de Twist. $9.99. twisthair.com 8 de 10 Ver Todo Poder rizador Día nacional pelo rizo Credit: Cortesía Consigue una cabeza llena de abundantes rizos con esta espuma infusionada con colágeno que te da densidad y cuerpo en segundos. Además, le da a los rizos elasticidad y fijación, para que tu peinado dure todo el día. Espuma Kinkier Curling Mousse, de göt2b. $15.40. walmart.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Humectación intensa Día nacional pelo rizo Credit: Cortesía El cabello naturalmente rizado nutrido, suave al tacto, brillante y libre de frizz es posible gracias a estas mantequilla con nectar de agave, aceite de aguacate y miel, entre otros ingredientes, que definen y realzan tus rizos. Hair Milk Curl Defining Butter, de Carol's Daughter. $11.99. carolsdaughter.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Presume de bucles el próximo Día Nacional del Cabello Rizado con estos productos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.