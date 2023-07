Día Nacional de la Belleza Limpia: 8 marcas que debes conocer Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dia Nacional Belleza limpia marcas Credit: Delmaine Donson/ Getty Images El 15 de julio es el Día Nacional de la Belleza Limpia, una tendencia que se está imponiendo en la industria porque los clientes buscan fórmulas limpias, respetuosas con su piel y el medioambiente. Aprovecha la fecha para descubrir nuevas marcas como estas. Empezar galería Plant Apothecary Dia Nacional Belleza limpia marcas Credit: Cortesía Esta marca combina las antiguas técnicas francesas de elaboración de habón con fórmulas limpias vanguardistas. La sabidurías de la ciencia y el genio de la naturaleza se dan la mano en su eficiente repertorio que va desde jabones a productos para el rostro. Moisturizing Body Wash, de Plant Apothecary. $20. plantapothecary.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Babor Dia Nacional Belleza limpia marcas Credit: Cortesía Esta marca fabrica sus productos en Alemania y se preocupa de que todos los aspectos del proceso sean lo más sostenibles posibles, desde los ingredientes, al packaging incluso la emisión de CO2 de sus instalaciones y transportes. Famosos son sus tratamientos intensivos en ampollas que cubren diferentes necesidades de la piel. Ampoule Concentrates Perfect Glow, de Babor. $42.90. babor.com 2 de 8 Ver Todo Byroe Dia Nacional Belleza limpia marcas Credit: Cortesía Su fundadora, Amy Roe, nació y creció en Corea del Sur, donde muchos tratamientos de belleza incluyen ingredientes comestibles como pepino, yogur o arroz. Ya en Estados Unidos, los bares de ensaladas y el estilo de vida eco-consciente, le dieron la idea de crear una línea de belleza limpia basada en la comida rica en nutrientes. Así nació su marca, con fórmulas que hacen que lucir una piel perfecta sea tan fácil como cocinar una ensalada. Tomato Serum, de Byroe. $150. byroe.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Rahua Dia Nacional Belleza limpia marcas Credit: Cortesía Esta marca de culto especializada en cabello elabora sus productos con ls ingredientes más limpios, eficientes y cultivados de manera sostenible del Amazonas, y se inspiran continuamente en las plantas y la generosidad de la naturaleza. Enchanted Island Vegan Curl Butter, de Rahua. $48. rahua.com 4 de 8 Ver Todo Ogee Dia Nacional Belleza limpia marcas Credit: Cortesía Esta marca favorita de famosas como Halle Berry, pretende crear productos orgánicos de la mejor calidad y con todos los certificados que lo demuestren, desde la granja donde recolectan sus ingredientes, pasando por el laboratorio o el cartón que utilizan en sus empaques. Podrás encontrar productos de skincare y maquillaje. Vitamin C THDA 20% Elixir, de Ogee. $88.ogee.com 5 de 8 Ver Todo Sonäge Dia Nacional Belleza limpia marcas Credit: Cortesía Su nombre deriva de la expresión francesa "bien Porter son agentes" que significa "lucir bien para la edad que tienes", pero la misión de esta marca va más allá y plantea un estilo de vida en el que elegir los productos de belleza se convierta en una cuestión de salud y bienestar, igual que cuando eliges tu dieta. Sus fórmulas procedentes de la tradición europea combinan los últimos avances científicos en el cuidado de la piel con los poderes de la naturaleza. Roux Tinted Day Creme SPF 30, de Sonäge. $60. sonage.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Neuma Dia Nacional Belleza limpia marcas Credit: Cortesía Esta marca para cabello es vegana, libre de crueldad animal y de ingredientes tóxicos, además de presentarse en envases reciclables, hechos de plásticos reciclados. Por cada producto vendido plantan un árbol en colaboración con Trees for the Future, y forman parte de 1% for the Planet. Re Neu Shampoo, de Neuma. $38. neumabeauty.com 7 de 8 Ver Todo Maskad Dia Nacional Belleza limpia marcas Credit: Cortesía Además de la genética, el estado de tu piel depende de los cuidados que le proporciones. Esta marca se basa en la ciencia para formula productos limpios diseñados para ser efectivos y lograr una dermis bella y sana. Hydrogel infusion face mask, de Maskad. $54 el paquete con cuatro mascarillas. maskad.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

