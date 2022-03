Celebra el Día Mundial del Sueño con estos productos de belleza que actúan mientras duermes Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dia Mundial sueño belleza Credit: Karen Moskowitz Irse a dormir y despertar más bella ¡es posible! El 18 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño y qué mejor que celebrarlo probando estos fantásticos aliados de belleza que cumplen su función mientras descansas. Empezar galería Pura hidratación Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Como si tu cara se bebiese un vaso de agua antes de despertar, esta crema lujosa con prebióticos deja hasta el rostro más seco con una sensación sedosa, radiante y muy humectada. Superfood Midnight Facial, de Elemis. $50. elemis.com 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Limpieza vespertina Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Un limpiador con base de aceite que gracias a sus ingredientes botánicos como la caléndula o la lavanda, no solo deja tu piel limpia e hidratada sin obstruir tus poros, sino que además su aroma te ayudará a descansar mejor y despertar radiante. Nighttime Facial Wash, de Green Goo. $16.99. greengoo.com 2 de 12 Ver Todo Equilibrio nocturno Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Formulada con una combinación de botánicos, como el aloe vera, y su propio complejo Gemceuticals® con malaquita, esta mascarilla calma la piel irritada, previene los brotes, hidrata y equilibra tanto las pieles secas como grasas. Complexion Savior, de Tracie Martyn. $90. traciemartyn.com 3 de 12 Ver Todo Anuncio Cóctel prodigioso Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Este elixir de juventud combina el aceite de ciruela kakadu -con altísimo contenido en vitamina C-, con otros lujosos ingredientes como aceites de marula y maracuyá, ácido ferúlico y vitamina E para nutrir en profundidad y defender la piel de las agresiones diarias. Kakadu C High Potency Evening Oil, de DERMAdoctor. $74. dermadoctor.com 4 de 12 Ver Todo Mirada joven Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Contorno en textura bálsamo que se funde sobre la piel combina un retinoide suave perfecto para el área de los ojos con setas shiitake, vitamina E y aceite de grosella negra, ingredientes ricos en antioxidantes que nutren, rejuvenecen y protegen esta delicada zona. Smooth Landing Advanced Retinoid Eye Balm, de Versed. $17.99. target.com 5 de 12 Ver Todo Sueño reparador Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Esta crema sin ingredientes dañinos contiene un péptido fermentado, con más poder antioxidante que los péptidos regulares. Con su mezcla de aceites de frutos rojos repara la piel mientras duermes devolviéndole toda su vitalidad. Fermented Peptide Restoring Night Cream, de Ferver. $16.99. target.com 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lujo dosificado Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Sus lujosos ingredientes trabajan en sincronía con los ciclos naturales del sueño regenerando, reparando y transformando la piel. Notarás el rostro purificado, nutrido y equilibrado a la vez que las manchas y las arrugas se reducen. Chronobiology Sleep Mask, de Noble Panacea. $310, 8 dosis (sobres individuales). noblepanacea.com 7 de 12 Ver Todo Labios de ensueño Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Mima tus labios con esta mascarilla nocturna con aceites naturales, ácido hialurónico y raíz de konjac. Infusionada camomila, miel y vainilla, dejará tus labios profundamente hidratados y suaves como la seda. The Dream Slip, de Sara Happ. $34. sarahapp.com 8 de 12 Ver Todo Rostro parejo Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Usando este suero 3 o 4 días a la semana antes de dormir cosneguirás un aspecto radiante y rejuvenecido gracias a su fórmula con vitamina C, que junto al colágeno y el hialuronato de sodio, contribuye a reducir las líneas de expresión, emparejar el tono e iluminar la piel apagada. Vitamin C Serum, de Mario Badescu. $45. mariobadescu.com 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Poder antienvejecimiento Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Esta crea utiliza células madre vegetales de uva y manzana, atioxidantes, péptidos de bayas de goji, resveratrol y coenzima Q10 para mejorar la firmeza y la textura del rostro a la vez que reduce las líneas de expresión y rejuvenece la piel. Age Defying Resveratrol CoQ10 Night Repair Cream, de Andalou. $26.99. andalou.com 10 de 12 Ver Todo Rizos perfectos Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Levantarse con rizos perfectos es posible gracias. a este set que incluye una banda rizadora (sin calor), dos scrunchies, un goroo y una funda de almohada. Todo confeccionado en seda, que protege el pelo de quebrarse y también previene la aparición de arrugas en el rostro. Perfect Silk Beauty Set For Hair, de LilySilk. $69.99. lilysilk.com 11 de 12 Ver Todo Aliado multiusos Dia Mundial sueño belleza Credit: Cortesía Puedes usar esta crema como humectante diaria, mascarilla nocturna e incluso prebase de maquillaje. Con aceite de yuzu y extracto de cúrcuma, hidrata en profundidad. mejora la elasticidad y firmeza del rostro y le da un brillo intenso. Citrus-C Mask & Daily Moisturizer, de Nudestix. $38. nudestix.com 12 de 12 Ver Todo

