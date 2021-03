Día mundial del sueño: sácale el máximo partido a tus horas de descanso y luce más bella que nunca Dormir más y mejor se traduce en una piel más joven, elástica y luminosa. Exprime al máximo los beneficios de siete horas de sueño. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Día mundial del sueño belleza Image zoom Credit: Jamie Grill Photography Hoy se celebra el día mundial del sueño. Dormir más y mejor tiene beneficios en todo nuestro cuerpo y mejora nuestro rendimiento mental y físico. Pero también es un secreto de belleza a voces que un sueño reparador es sinónimo de una piel perfecta. Domir permite que nuestro cuerpo se recargue de energía, se repare y funcione correctamente. Influye incluso en el control del peso y la circulación de la sangre. Pero según datos del CDC, 1 de cada 3 adultos en Estados Unidos no duerme las 7 horas necesarias para que todos estos procesos de regeneración se produzcan. Para conseguir exprimir al máximo nuestras horas de sueño, es necesario llevar una rutina. Es decir, acostarnos y levantarnos a la misma hora todos los días mejorarán nuestro aspecto visiblemente desde la primera noche. Menos ojeras, una piel más elástica, mirada luminosa y cabello brillantes son algunos de los beneficios inmediatos de un buena noche de descanso. ¡Por algo le llaman beauty sleep! La falta de sueño provoca estrés, lo que puede causar brotes de acné y la aparición de granitos e indeseados puntos negros. Por el contrario, una buena rutina de sueño mejora la circulación de la sangre, lo que se traduce en un tono piel unificado, menos hinchazón en el rostro y disminución de las ojeras. Durante la noche se regenera la piel, aumenta la producción de colágeno y por lo tanto nuestra piel se verá más elástica, joven y luminosa. En busca de una noche de sueño perfecta, hemos encontrado varios productos que pueden ayudarnos a dormir mejor y transformar todo el potencial de esas horas de sueño en bellos resultados. Por ejemplo, crear el ambiente perfecto para una noche reparadora es posible, gracias a los difusores y los aromas relajantes. Día mundial del sueño belleza Image zoom Credit: Cortesía Este set incluye una esencia que mezcla lavanda, incienso, ylang-ylang, camomila y vetiver, y un antifaz 100% de seda que previene las marcas en la zona de los ojos e impide la entrada de luz para conciliar antes el sueño. Inspirada por la calidez de una manta de cachemir, añade unas gotas de la fragancia Sleep en tu difusor un ratito antes de dormir y prepárate para descansar.

Gold Sleep Set, de Vitruvi. $55. vitruvi.com Día mundial del sueño belleza Image zoom Credit: Cortesía No es ninguna tontería mejorar la calidad de nuestras sábanas, al fin y al cabo, rodeamos nuestra piel con ellas durante unas 7 horas al día. Está demostrado que la seda disminuye la aparición de arrugas, evita levantarse con marcas en la piel y el encrespamiento del cabello, por lo que esta funda de almohada (disponible en varios colores y tamaños), se convertirá en tu nueva mejor amiga.

Funda de almohada, de Slip. Desde $89. slip.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Día mundial del sueño belleza Image zoom Credit: Cortesía Además de crear un ambiente de calma y relajación, es importante que percibas estas sensaciones en tu piel. Como parte de tu rutina de belleza nocturna puedes incluir este aceite lleno de ingredientes nutritivos para tu dermis: jojoba, moringa, camomila, lavanda y bisabolol, que también calman y reducen la inflamación y las rojeces. Además, el bisabolol y la lavanda tienen propiedades relajantes que alivian el estrés del día, por lo que te levantarás llena de energía.

Aceite Calming Jojoba, de The jojoba Company. $39.95. thejojobacompany.com Día mundial del sueño belleza Image zoom Credit: Cortesía Después de una larga jornada ¡nuestra piel está exhausta! Si además no estamos seguras de si podremos disfrutar una noche entera de descanso sin interrupciones, nuestra cara no mentirá al día siguiente. Ayúdale a recargarse con esta mascarilla con cerámicas y bakuchiol, ingredientes que hidratan en profundidad, fortalecen la barrera de protección natural y eliminan el daño de la luz azul. Todo ¡mientras duermes!

Rest + Reset Mask & Moisturizer, de Goodhabit. $48. goodhabitskin.com Y tú, ¿consigues dormir al menos 7 horas seguidas? ¡Ya sabes que es importante para tu salud y para el estado de tu piel!

