¡Día mundial de la sonrisa! Presume la tuya con estos productos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dia mundial sonrisa presume la tuya Credit: Ridofranz/ iStock / Getty Images Plus ¿Cuántas veces sonríes al día? Tener los labios cuidados y los dientes sanos nos anima a practicar este saludable gesto que nos hace liberar endorfinas y sentirnos mejor. Empezar galería Herramienta pro Dia mundial sonrisa presume la tuya Este aparato cepilla tus dientes a través de vibraciones sónicas durante dos minutos, tal y como está recomendado. Al mismo tiempo, su luz azul blanquea tu dentadura y elimina las bacterias causantes del mal aliento y otras enfermedades odontológicas. Todo sin tener que usar tus manos. Blanqueamiento dental sónico profesional BLU, de Go Smile. $119. gosmile.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Clásico efectivo Dia mundial sonrisa presume la tuya Credit: Cortesía Elimina las células muertas, mejora la circulación de la sangre y deja tus labios suaves, rejuvenecidos y saludables al instante con este exfoliante especialmente diseñado para esa sensible zona. Brown Sugar Lip Scrub, de Sara Happ. $24. sarahapp.com 2 de 10 Ver Todo Fórmula renovada <p>La marca ha reformulado sus famosos bálsamos labiales y ahora son apropiados para pieles sensibles, sin perder sus exóticos aromas. Además, contienen antioxidantes que cuidan tu piel además de hidratarlos y mantenerlos sedosos. </p> <p>Pack de dos bálsamos, en frambuesa- kiwi y fruta de la pasión-agave, de eos. $5.99. evolutionofsmooth.com</p> La marca ha reformulado sus famosos bálsamos labiales y ahora son apropiados para pieles sensibles, sin perder sus exóticos aromas. Además, contienen antioxidantes que cuidan tu piel además de hidratarlos y mantenerlos sedosos. Pack de dos bálsamos, en frambuesa- kiwi y fruta de la pasión-agave, de eos. $5.99. evolutionofsmooth.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Besos vibrantes Dia mundial sonrisa presume la tuya Credit: Cortesía Esta barra de labios está infusionada con una mezcla de super aceites que proporcionan humectación y confort. Además, su textura sedosa se desliza con facilidad por la piel y te da un acabado semi brillante y duradero. Super 8 Vibrant Silk Lipstick, en Virtue, de Yensa. $29. yensa.com 4 de 10 Ver Todo A prueba de manchas Dia mundial sonrisa presume la tuya Credit: Cortesía Si eres aficionada al vino o al café, sabrás que estas bebidas pueden dejar manchas en tu esmalte difíciles de eliminar. Esta pasta dentífrica con carbón activado se encarga de librarte de ellas, así como cualquier decoloración y bacteria, con suavidad. Charcoal Deep Stain Remover Toothpaste, de White Glo. $6.95. whiteglo.com 5 de 10 Ver Todo Hidratación natural Dia mundial sonrisa presume la tuya Un bálsamo que combina manteca de karité sin refinar recolectada de manera sostenible en Ghana con aceite orgánico de jojoba, rosa mosqueta, mantequilla de murumuru y otros ingredientes botánicos ricos en antioxidantes. Baume à Lèvres Nourishing Lip Balm, de Karité Shea Butter. $25.mykarite.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sonrisa brillante <p>Iris Apfel, la musa de estilo que inspira esta colección de maquillaje, es famosa por sus looks llamativos y excesivos. Tu sonrisa no pasará desapercibida con este brillo en formato pintalabios, con un intenso pigmento naranja que dejará tus labios coloridos e hidratados.</p> <p>Creamy Gloss Lipstick, en Exuberant, de Ciaté London x Iris Apfel. $18. ciatelondon.com</p> Iris Apfel, la musa de estilo que inspira esta colección de maquillaje, es famosa por sus looks llamativos y excesivos. Tu sonrisa no pasará desapercibida con este brillo en formato pintalabios, con un intenso pigmento naranja que dejará tus labios coloridos e hidratados. Creamy Gloss Lipstick, en Exuberant, de Ciaté London x Iris Apfel. $18. ciatelondon.com 7 de 10 Ver Todo Labios rejuvenecidos Dia mundial sonrisa presume la tuya Credit: Cortesía Con el paso de los años, la zona de los labios pierde definición, color, firmeza y volumen. Tan solo tienes que usar este aparatito con luces LED durante 3 minutos al día, para notar como el tiempo retrocede en tu boca. Skin LED Lip Perfector, de CurrentBody. $189. currentbody.com 8 de 10 Ver Todo Tratamiento en casa Dia mundial sonrisa presume la tuya Credit: Cortesía Estos moldes para blanquear los dientes se ajustan con facilidad a tu mandíbula y están formulados con ingredientes seguros para el esmalte pero muy efectivos. Con 15 minutos al día, podrás ver resultados tras solo una semana de uso. Teeth Whitening Trays, de Burst. $69.99. burstoralcare.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Opción sostenible <p>Estos cepillos diseñador por dentistas están hechos de bambú 100% biodegradable y fibras de nylon sin BPA. Además, por cada cepillo vendido, la marca dona material para el cuidado bucal a niños sin recursos. </p> <p>Pack de 5 cepillos, de The Humble Co. $8.99. amazon.com </p> Estos cepillos diseñador por dentistas están hechos de bambú 100% biodegradable y fibras de nylon sin BPA. Además, por cada cepillo vendido, la marca dona material para el cuidado bucal a niños sin recursos. Pack de 5 cepillos, de The Humble Co. $8.99. amazon.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

