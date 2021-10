Celebra el Día Mundial de la Sonrisa con un bello labial ¡El 1ro de octubre se festeja el poder transformador de la sonrisa! Entérate aquí cómo tú también puedes celebrarlo este fin de semana en tu tienda Walmart más cercana junto a People en Español y Burt’s Bees. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Siempre hay una razón en la vida para sonreír! Además, ponerle color a tus labios los hará lucir aún más hermosos e iluminará tu rostro. Cómo puedes ver en este video de la campaña People en Español se unió a Burt's Bees para festejar su vigésimo quinto aniversario seleccionando las 25 sonrisas más hermosas y las historias detrás de cada una. Nuestra Directora de Moda y Belleza Kika Rocha fue la orgullosa madrina del proyecto. Burts Bees, dia de la sonrisa, Kika Rocha Credit: Cortesía de Burt's Bees Seguramente tú también querrás unirte al movimiento y sonreír con amor y orgullo. Por eso tSeguramente tú también querrás unirte al movimiento y sonreír con amor y orgullo. Por eso te invitamos este fin de semana del 1ro al 3 de octubre a visitar tu tienda Walmart más cercana entre las 10:30 am y las 2:30 pm donde podrás ver las nuevas barritas labiales con color Tinted Lip Balm de Burt's Bees que vienen en preciosos tonos y recibirás una muestra gratis mientras no se agote la existencia del producto. Burts Bees, dia de la sonrisa Credit: Cortesía de Burt's Bees En esta imagen encontrarás el listado de todas las tiendas Walmart en Estados Unidos donde se efectuará la promoción para que te animes a visitarlas. Comparte en tus redes las razones que te hacen sonreír usando los hashtags #QuéMeHaceSonreir #SeValienteSeBella #MuestraTuSonrisa #BurtsBeesBelleza Burts Bees, dia de la sonrisa, Kika Rocha Credit: Cortesía de Burt's Bees SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Nunca dejes de celebrar la vida y el poder de una sonrisa!

