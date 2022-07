¡Día mundial del chocolate! Celébralo con estos deliciosos productos con cacao que miman tu piel Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Día mundial chocolate productos cacao Credit: Nemchinowa/ Getty Images En onzas, tartas, caliente... el chocolate es la perdición de muchas pero su ingrediente principal, el cacao, tiene muchos beneficios para tu piel. Descubre cómo incorporarlo a tu rutina de belleza. Empezar galería El clásico Día mundial chocolate productos cacao Credit: Cortesía Fundada hace más de 180 años, esta marca fue pionera en predicar las virtudes de la manteca de cacao como fuente de hidratación. Este aceite lo puedes usar sobre el cuerpo o en el baño para obtener una piel sedosa y con un aroma delicioso. Moisturizing Body Oil, de Palmer's. $6.28. walmart.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Sueño hecho realidad Fernanda Castillo cambia de look y rejuvenece con este atrevido color de cabello Credit: Cortesía Despierta con una piel luminosa, fresca e hidratada gracias a esta mascarilla nocturna! En textura gel contiene prebióticos que equilibran el pH, camu camu, rico en vitamina C y manteca de cacao, fuente de ácidos grasos omega 6 y 9, necesarios para la hidratación profunda. Superfood Midnight Facial, de Elemis. $50. elemis.com 2 de 8 Ver Todo Dúo ganador Día mundial chocolate productos cacao Credit: Cortesía Con dos ingredientes que se complementan a la perfección, manteca de cacao y avena, tanto en la belleza como en la cocina, este gel de ducha deja tu piel hidratada al instante y con un aroma que dura hasta 12 horas. Cocoa Butter & Oat Milk Moisturizing Body Wash, de Caress. $4.99. target.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Nutre y tonifica Día mundial chocolate productos cacao Credit: Cortesía Una crema de cuerpo reafirmante inspirada por tratamientos profesionales y para todo tipo de pieles. Cafeína, eucalipto, manteca de karité y cacao, entre otros ingredientes, trabajan en conjunto por una piel más firme incluso en zonas como brazos, abdomen o muslos. Jolie Contour Body Creme, de Sönage. $60. sonage.com 4 de 8 Ver Todo Cóctel deli Fernanda Castillo cambia de look y rejuvenece con este atrevido color de cabello Credit: Cortesía Este exfoliante de labios contiene azúcar y cáscara de avellana para eliminar las células muertas, aceites de jojoba, soja y oliva ricos en antioxidantes que previenen la pérdida de humectación, y manteca de coco y cacao, para combatir la sequedad. Fabulips Sugar Lip Scrub and Polish, de Bliss. $15. blissworld.com 5 de 8 Ver Todo Melena sin frizz Día mundial chocolate productos cacao Credit: Cortesía Envuelve tu cabello en el delicioso aroma tropical del coco y el cacao con este aceite enriquecido que se absorbe con rapidez y deja el pelo libre de encrespamiento, suave y brillante. Smoothing Oil with Coconut Oil & Cocoa Butter extracts, de Garnier. $21.99 el pack de dos. walmart.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bronceado express Día mundial chocolate productos cacao Credit: Cortesía Luce un color envidiable con este autobronceador que también actúa como hidratante gracias a sus fabulosos ingredientes. Aloe, aceite de coco, manteca de cacao y de karité dejarán tu piel super humectada a la vez que con un bonito bronceado luminoso y libre de fallos. Dark Tropical Self-Tan Creme, de The Fox Tan. $17.99. thefoxtan.com 7 de 8 Ver Todo Luminosidad natural Día mundial chocolate productos cacao Credit: Cortesía Al poder reparador de la clásica vaselina se unen las mantecas de cacao y karité para sanar la piel reseca e hidratarla en profundidad, devolviéndole toda su vitalidad y luminosidad con un uso constante. Además se absorbe con rapidez y no deja sensación grasa. Intensive Care Cocoa Radiant, de Vaseline. $8.49. target.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

