Día Mundial de la Abeja: descubre cómo este fabuloso insecto puede ayudarte a estar más bella Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Día mundial abejas productos belleza Credit: Cortesía Miel, propóleo, cera, jalea real, ¡incluso veneno! Todas estas sustancias producidas por la abeja se utilizan en la industria cosmética por sus múltiples beneficios para la piel. ¡Descúbrelos! Empezar galería Uso diario Día mundial abejas productos belleza Credit: Cortesía Formulado con ingredientes derivados de la naturaleza, este gel limpiador está además infusionado con ácido hialurónico y un complejo con miel y otros antioxidantes que mantienen la piel hidratada y suave. Clean Bee, de Farmacy. $28. farmacybeauty.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Calma e hidrata Día mundial abejas productos belleza Credit: Cortesía Con cera de abeja, esta crema alivia el picor, la rojez y la sequedad de las pieles más secas, incluso con eccema. Sus ingredientes reparan y refuerzan la barrera natural de la piel, sellando la hidratación. Renewal Calming Cream, de Epionce. $52. epionce.com 2 de 10 Ver Todo Activo nocturno Día mundial abejas productos belleza Credit: Cortesía Una mascarilla de textura lujosa que se aplica por la noche y trabaja mientras duermes. Miel fermentada y nicacinamida son dos de sus ingredientes claves, que reparan el microbioma de la piel y la mantienen hidratada. Face Night Biome Mask, de G. Love. $26. rumorebeauty.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sin plásticos Día mundial abejas productos belleza Credit: Cortesía Los productos de esta marca sostenible incluyen un complejo diseñado para equilibrar el microbioma llamado G-HoneyBiome con miel recolectada de manera sostenible en una granja de Nueva York como ingrediente protagonista, además de aceite de coco, jojoba, o extracto de aloe vera. Face and Body Moisturizer, de sk*p. $18. ulta.com 4 de 10 Ver Todo Aliado multiusos Día mundial abejas productos belleza Credit: Cortesía Además de proteger tu piel del sol, este bloqueador fluido cuida tu rostro y le devuelve su plenitud gracias al complejo con jalea real que contiene. Revitalize Solar Protection Fluid Broad Spectrum SPF 50, de Jafra Royal. $47. jafra.com 5 de 10 Ver Todo Opción sólida Día mundial abejas productos belleza Ideal para el cabello seco y dañado, protege tu melena con este champú en barra que limpia en profundidad y evita que se rompa, con sus ingredientes de origen natural como la miel. Honey Treasures Restoring Solid Shampoo Bar, de Garnier Whole Blends. $7.49. target.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Poderío natural Día mundial abejas productos belleza Credit: Cortesía Un gel sedoso y ligero que repara, suaviza, ilumina, hidrata y combate los primeros signos del envejecimiento gracias a sus ingredientes naturales como la miel, el té verde o la raíz de regaliz. Restore Propolis Collagen Gel, de Aloisia. $72. aloisiabeauty.com 7 de 10 Ver Todo Dulces besos Día mundial abejas productos belleza Credit: Cortesía Su manteca de karité orgánica y su miel de la Provenza francesa, convierten a este cremoso bálsamo labial en tu mejor amigo para mantener tus labios nutridos, hidratados y protegidos, además de con un dulce aroma a miel. Shea Butter Honey Harvest Lip Balm, de L'Occitane. $12.50. loccitane.com 8 de 10 Ver Todo Eficacia anticaspa Día mundial abejas productos belleza Credit: Cortesía Un champú suave pero efectivo contra la caspa que calma las cabelleras irritadas o con costra. El propóleo, su ingrediente estrella, tiene propiedades antisépticas que previene futuros problemas. Bain Tratant a la Propolis, de Leonor Greyl. $51.leonorgreyl-usa.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dúo animal Día mundial abejas productos belleza Credit: Cortesía Devuelve la fimerza a la piel, la mantiene nutrida e incluso reduce los brotes en las pieles con tendencia acnéica. Con baba de caracol, un gran protector de la dermis, y veneno de abeja, que alivia diferentes problemas. Snail Bee Ultimate Serum+, de Benton. $19.98.amazon.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Día Mundial de la Abeja: descubre cómo este fabuloso insecto puede ayudarte a estar más bella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.