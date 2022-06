Todo lo que necesitas para celebrar el día internacional de yoga Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería día internacional de yoga Credit: Getty Images En todo el mundo, el 21 de junio se celebra el yoga. Aquí te tenemos los esenciales para incorporar este ejercicio a tu rutina. Empezar galería Legging colorido Día internacional de yoga Credit: Cortesía Opta por una opción perfecta para el verano que ayuda a esculpir tu figura. High-Waist Airbrush Legging, de Alo Yoga. $88. Aloyoga.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Sostén firme Día internacional de yoga Credit: Cortesía Un buen sports bra es esencial para todo tipo de ejercicio, especialmente el movimiento fluido del yoga. Plum Dylan Tank Bra, de Girlfriend Collective. $46. Girlfriend.com 2 de 7 Ver Todo Base perfecta Día internacional de yoga Credit: Cortesía Si haces yoga en casa, en un estudio o al aire libre, una buena colchoneta para yoga será tu mejor amiga. Yoga Mat, de All in Motion. $16.99. target.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Suplemento ayurveda Día internacional de yoga Credit: Cortesía Aparte de ser un buen ejercicio, el yoga es un estilo de vida sano. Aprovecha de los beneficios medicinales del ayurveda con estas vitaminas para el estrés. 100 Deep Breaths for Stress, de Taza Ayurveda. $60. Tazayurveda.com 4 de 7 Ver Todo Yoga facial Día internacional de yoga Credit: Cortesía ¿Sabías que también puedes estimular los músculos faciales con técnicas de yoga? Prueba con este kit. Gua Sha Discovery, de Yina. $98. Yina.co 5 de 7 Ver Todo Aroma relajante Día internacional de yoga Credit: Cortesía Prepara tu espacio con aceites esenciales y aromas divinos con un difusor portátil. Aroma (Be) Free™ Matte Black, de Saje Wellness. $118. Saje.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hidratación total Día internacional de yoga Credit: Cortesía Durante y después del ejercicio, ¡el agua es esencial! Prueba esta botella que purifica tu agua sobre la marcha. Bottle PureVis, de LARQ. $95. Bluemercury.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

